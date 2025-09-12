Daniella Hines, una madre de 40 años de Florida, dio a luz a su hijo Annan el 3 de septiembre con un peso de seis kilogramos

Daniella Hines, una madre de 40 años de Florida, dio a luz a su hijo Annan el pasado 3 de septiembre en el Hospital St. Joseph's-South de Riverview. El pequeño llegó al mundo con un peso de más de seis kilogramos y así se lo hicieron saber a su progenitora, lo cual fue una sorpresa.

Según el Centro Médico de la Universidad de Rochester, el peso promedio de un recién nacido es de unos tres kilogramos, lo que significa que el hijo de Hines pesa casi el doble. A diferencia de cuando dio a luz a su hijo mayor, Andre Jr., que vino al mundo pesando algo más de cinco kilogramos, Hines sintió algo diferente.

"Era tan grande. Pensé en ese instante: '¿De quién es este bebé? ¿Salió de mí?'"

"¡Era la comidilla de la sala de maternidad!", declaró Hines a 'Today', recogen fuentes como 'People'. "Recuerdo que pensé: '¿Qué me están sacando?'. '¿Qué está pasando?'. Sentía muchísima presión", agregó la madre. Después de ver al recién nacido por primera vez, la extraña sensación tuvo más sentido para ella.

"Era tan grande. Pensé en ese instante: '¿De quién es este bebé? ¿Salió de mí?'", dijo la madre. "Entonces, todo el mundo empezó a venir, porque no todos los días se ve nacer a un bebé de casi siete kilos. Era como una pequeña celebridad", precisó, antes de añadir: "No puedo esperar a mostrárselo cuando sea mayor: '¡Mira, saliste en las noticias!'".

La altura de la madre y su esposo pudo jugar un papel en el tamaño del bebé

La empresaria y su esposo, Andre Sr., miden más de 1,80 metros de altura, un atributo que Hines cree que jugó un papel en el tamaño de su hijo. Con el recién nacido de tan solo una semana, la orgullosa mamá afirma que es un bebé "muy tranquilo".

Hines también compartió que el único momento en el que su bebé puede ponerse un poco nervioso es cuando tiene hambre. En general, la está muy feliz de haber dado la bienvenida a su bebé en la familia. "No esperábamos una bendición tan grande", sentenció la mujer estadunidense.