El italiano mantiene la custodia del hijo menor a pesar de la denuncia por maltrato a los niños

Juana Rivas confía que el juicio en Italia evidencie que es un caso de violencia vicaria

Compartir







El caso Juana Rivas vuelve a la actualidad en Italia. Este jueves comienza el juicio contra su exmarido, Francesco Arcuri, por supuesto maltrato físico y psicológico a sus hijos. El juicio llega dos meses después de que el menor de los dos hijos, de once años, regresara con su padre.

Francesco Arcuri se sienta en el banquillo del Tribunal Penal de Cagliari, acusado de maltrato físico y psicológico a sus hijos, mientras se desarrolla, al mismo tiempo, en España otro Juicio contra su exmujer, Juana Rivas, por presunta sustracción de menores.

PUEDE INTERESARTE Juana Rivas retrasa 7 meses la entrega de su hijo a Francesco Arcuri

Las declaraciones de hijo menor, que regresó a Italia el pasado 25 de julio serán clave en ambos procesos.

El equipo jurídico de Juana Rivas denuncia que el juicio en Italia comienza con una gravísima anomalía, ya que el menor, uno de los principales testigos, está bajo el control de su padre, su presunto maltratador.

Un caso de violencia vicaria

Los abogados de Rivas insisten en remarcar que el juicio no se celebra únicamente por la custodia del niño, que trasciende más allá. Se trata un presunto caso de violencia vicaria.

PUEDE INTERESARTE Las condiciones de la jueza para la entrega del hijo de Juana Rivas

Afirman que Arcuri está cumpliendo la amenaza que le hizo años atrás a su exmujer de quedarse con sus hijos y hacerle la vida imposible.

Francesco Arcuri: "Es un peligro para el niño"

Francesco Arcuri, mantiene que la madre trata de convencer a sus hijos de una mentira, que él nunca los ha maltratado. “Es un peligro para el niño, es una manipuladora que no se da cuenta del daño que le hace a su hijo”, explica el padre.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Arcuri sólo ha sido condenado en una ocasión por malos tratos, fue en el año 2009, pero hacia su exmujer, no hacia sus hijos.

La abogada de Rivas en Italia, Virginia Dascanio, ha confirmado que ni ella ni los hijos estarán presente en esta primera sesión, en la que se llevará a cabo la "admisión de las pruebas". No obstante, en el futuro, sí acudirán.

La letrada ha indicado que presentarán desde testimonios hasta fotografías, informes médicos, audios y vídeos.

En el auto del procedimiento, la defensa de Arcuri había solicitado el sobreseimiento de la causa, pero el juez se lo denegó.

Se espera que el juicio que comienza este jueves en Italia aporte la luz necesaria para conocer la verdad sobre este caso.