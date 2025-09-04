Juana Rivas declarará el 30 de octubre por un posible delito de sustracción de menores tras el encuentro entre su hijo menor y su padre

Los próximos pasos que planean Juana Rivas y Francesco Arcuri en la batalla legal por su hijo menor de 11 años

Compartir







El Juzgado de Instrucción 4 de Granada ha citado a declarar como investigada el próximo 30 de octubre a Juana Rivas tras la denuncia presentada por su expareja, que la acusó de un delito de sustracción de menores por evitar que el menor de sus dos hijos regresase en enero a Italia con el padre, que tiene la custodia.

La providencia del juzgado instructor, se produce después de que la Audiencia de Granada admitiera en julio un recurso de su expareja, el italiano Francesco Arcuri, al archivo de la causa.

Antes de esta cita declarará Arcuri, que acusó a Juana Rivas de incumplir la orden dictada por un tribunal italiano el pasado febrero para que el menor, que desde agosto vive con él en Italia, volviera a su domicilio habitual.

El proceso para recuperar a su hijo

El encuentro del hijo menor con el padre fue otro de los momentos del caso que quedaron en el recuerdo por el momento tan angustioso momento que sufrió el pequeño, que afirmaba que no quería irse a Italia con él.

Pasadas las horas de la entrega de su hijo Daniel, Juana Rivas no se rinde. Paqui Fuillerat, portavoz de la Plataforma de Apoyo a Juana Rivas, asegura que "no se ha respetado el derecho que tenía Daniel a decidir dónde y con quién quería vivir". Esa decisión sobre la custodia está recurrida ante el Tribunal Supremo italiano. Mientras, la defensa de Juana Rivas espera a conocer cómo serán las visitas del pequeño a su progenitora y a su familia materna.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Hasta ahora había un régimen de visitas en el que Daniel podía venir. Tenemos que esperar ahora para ver si ese régimen se mantiene o se modifica", explica María Martos, abogada de Juana Rivas.