Tyler explicaba a su pareja porque asesinó a Charlie Kirk

La Fiscalía pide la pena de muerte para Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk: sería inyección letal o fusilamiento

El asesino del activista ultraconservador Charlie Kirk, Tyler Robinson ha sido acusado formalmente y piden para él la pena de muerte. En las últimas horas ha trascendido la conversación que mantuvo con su pareja a la que confesaba el crimen y explicaba las razones por las que cometió el crimen, como cuenta Sonia Losada en el vídeo.

“Me harté de su odio. Hay odios que no se pueden negociar”, respondía Tyler a su novia cuando ésta le preguntaba por qué lo hizo, acto seguido pide que borre la conversación.

No fue el único mensaje en las 33 horas que duró su huida. Robinson bromeo con amigos en un chat en el que le dijeron que se parecía al sospechoso del FBI. Le dijo que era un doble y que le querían causar problemas. Horas después termino confesando.

“Hola, chicos, tengo malas noticias para todos vosotros. Ayer fui yo quien estuvo en la UVU. Siento mucho todo esto. En unos momentos me entregaré a través de un amigo sheriff... Gracias”.

Escucha la acusación en su contra con un chaleco antisuicidio

Tyler Robinson escuchó con gesto impasible este martes la acusación en su contra que le fue leída en su primera audiencia ante una corte distrital del estado de Utah.

Durante la vista preliminar, el juez Tony Graf y la fiscalía de Utah acordaron que el inicio del juicio de Robinson, para el que se ha pedido la pena de muerte por asesinato con agravantes, tendrá lugar el próximo 29 de septiembre.

Además, el magistrado ordenó que se le asigne un abogado defensor público a Robinson, de 22 años, debido a que no cuenta con uno particular para ejercer su defensa.

Robinson compareció a la audiencia por medio de videollamada, vestido con un chaleco antisuicidio y solamente habló cuando se le pidió que se presentara ante el tribunal diciendo su nombre completo, Tyler James Robinson.

El acusado pareció escuchar impasible la acusación leída por el juez Graf

La acusación leída incluye siete cargos, entre ellos uno por asesinato agravado, dos por obstrucción a la justicia y dos por manipulación de un testigo.

Por su parte, Chad Grunander, jefe de la división criminal de la Oficina del Fiscal del Condado de Utah, notificó que su oficina acaba de presentar el aviso de que solicitará la pena de muerte.

Durante la primera audiencia, la fiscalía pidió al juez Graf una orden que prohíba a Robinson poder referirse o tener contacto con Erika Kirk, viuda del activista cercano al presidente Donald Trump.

Kirk, fundador de la organización conservadora Turning Point, se encontraba al frente de uno de sus habituales eventos de debate el pasado 10 de septiembre en la Universidad de Utah Valley, cuando recibió un disparo en el cuello que le costó la vida.

Su funeral será el próximo fin de semana y está previsto que cuente con la presencia de una gran base de seguidores y aliados, entre ellos el propio Donald Trump.