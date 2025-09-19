La demanda acusaba al periódico de difamación y calumnia a gran escala, alegando que artículos y un libro perjudicaron la imagen de Trump

Donald Trump asegura que China ha dado 'luz verde' a la venta de las operaciones estadounidenses de TikTok

Compartir







Un juez federal en Florida desestimó este viernes la demanda por difamación de 15.000 millones de dólares presentada por el Gobierno de Donald Trump contra el diario 'The New York Times'.

El magistrado Steven D. Merryday, del Tribunal de Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, calificó la demanda de 85 páginas como «decididamente impropia e inadmisible», según los documentos judiciales a los que tuvo acceso EFE. Detalló que no cumple con los requisitos federales de claridad y concisión establecidos.

La demanda acusaba al periódico de difamación y calumnia a gran escala, alegando que artículos y un libro publicados en 2024 perjudicaron la imagen de Trump y su candidatura presidencial.