Nicole Brammer, una mujer de Iowa que perdió a su madre a manos de su pareja, terminó casándose con el hijo del asesino

Nicole Brammer, una mujer estadounidense de 32 años, vivió una tragedia impensable: su madre, Ilene, fue asesinada en febrero de 2023 por su pareja sentimental, Ivan Brammer. Lo que pocos podrían imaginar es que, meses después del juicio contra el homicida, Nicole terminaría casándose con Justin, hijo del mismo hombre que mató a su madre.

La historia la recogen medios internacionales como 'The Sun'. Ilene desapareció el 14 de febrero de 2023 en Council Bluffs, en el estado de Iowa. Al no acudir a su trabajo, algo inusual en ella, su hija dio la voz de alarma. También había desaparecido su bolso y cerca de 1.100 dólares de una caja fuerte en su vivienda. Pese a que la policía inicialmente sostuvo que, al tratarse de una adulta, podía haberse ausentado voluntariamente, Nicole insistió en que algo andaba mal.

Tras casi dos semanas de búsqueda con apoyo vecinal, drones y hasta un sobrevuelo de avioneta, el 26 de febrero un cazador halló el cuerpo de Ilene en una zanja. Estaba parcialmente congelado y presentaba hematomas, heridas en la cabeza y signos compatibles con estrangulamiento. La autopsia y el análisis de un patólogo externo determinaron que las marcas en el cuello correspondían a la cremallera de la chaqueta de Ivan, utilizada mientras la asfixiaba.

Ivan Brammer, el asesino de Ilene, fue condenado a 50 años de prisión por homicidio

La investigación se centró rápidamente en él. Una cámara de seguridad del día anterior al crimen mostró a Ilene con vida en el coche de Ivan, y más tarde desplomada e inmóvil. Además, en la cuenta bancaria del sospechoso apareció el mismo monto que había desaparecido de la caja fuerte. Con estas pruebas, Ivan Brammer fue acusado y, en enero de 2024, declarado culpable de asesinato en segundo grado, manipulación de un cadáver y robo. Recibió una condena de 50 años de prisión por homicidio, más otras penas concurrentes.

Durante el juicio, su propio hijo Justin testificó contra él y declaró sentirse avergonzado por las acciones de su padre. Fue precisamente en ese entorno de discusiones y tensiones familiares donde Nicole y Justin estrecharon lazos. Nicole, que vivía con sus dos hijas pequeñas, pasó temporadas en casa de Justin, donde también residían su madre y el acusado. En medio de esa convivencia marcada por los conflictos de pareja, Nicole y Justin comenzaron a apoyarse mutuamente, y ese apoyo terminó por convertirse en una relación sentimental.

La pareja decidió casarse ocho meses después del veredicto del crimen de Ilene

Ocho meses después del veredicto, la pareja decidió casarse. La ceremonia estuvo cargada de simbolismo: fue oficiada por el fiscal que había liderado la acusación contra Ivan. Nicole llevó un ramo de rosas burdeos y girasoles -las flores favoritas de su madre- y un relicario con su foto. "Es difícil de creer que el padre de mi esposo mató a mi madre", reconoció. "Pero Justin no es su padre. Él está tan horrorizado por lo que hizo como yo", agregó.

Hoy, Nicole lleva el apellido del asesino de su madre, una decisión que ha generado debate pero que, para ella, significa un nuevo comienzo. "Él también perdió a su padre ese día, aunque de una forma distinta. Justin es un buen hombre, nada que ver con su padre", aseguró. La historia de ambos, nacida del dolor, se ha convertido en un intento de dejar atrás un pasado marcado por la violencia y encontrar, finalmente, esperanza.