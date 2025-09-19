Es el segundo seísmo de esta magnitud en pocas semanas en Kamchatka

Se activa la alerta de tsunami en toda la costa este rusa hasta Alaska

La tierra ha vuelto a temblar en la república rusa de Kamchatka. El seísmo ha sido de 7,8 y ha obligado a activar la alerta de tsunami en la costa de Rusia. Al terremoto de magnitud 7,8, le han seguido varias réplicas.

Este es el segundo terremoto en pocas semanas en la zona. Ya hubo otro hace tan solo mes y medio, de magnitud 8,8.

Esta vez, el seísmo obligado a activar la alerta de Tsunami en toda la costa este de Rusia y hasta Alaska.

Alerta para la población en Rusia

El Servicio Geofísico Unificado de Rusia ha indicado que el terremoto ha tenido lugar sobre las 06.58 horas (hora local, 20.58 hora peninsular española), con un epicentro situado a 93 kilómetros de la ciudad de Petropavlovsk de Kamchatka y a una profundidad de 123 kilómetros bajo el nivel del mar.

"Se ha emitido una alerta de tsunami para la costa este de la península. Se está alertando a la población", ha indicado la oficina de emergencias de Kamchatka a través de un comunicado publicado en su canal de Telegram.

El 30 de julio, un terremoto de magnitud 8,8 azotó la costa oriental de Kamchatka, siendo el más fuerte desde 1952 en la zona. Desde entonces, las réplicas han continuado, pero esta ha sido una de las más fuertes de las registradas desde entonces.