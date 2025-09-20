En lo que va de 2025, se han contabilizado 26 contagios, frente a los diez del año anterior

Las autoridades sanitarias recomiendan extremar las precauciones, como evitar el contacto con agua salada

Estados UnidosLas autoridades sanitarias de Luisiana han lanzado una alerta tras la propagación de un brote de vibriosis, una infección provocada por la bacteria carnívora Vibrio vulnificus, que ya ha provocado la muerte de cinco personas y ha dejado a decenas hospitalizadas. El Departamento de Salud estatal confirmó la última víctima el 16 de septiembre y advirtió que este año el número de casos y fallecimientos está superando las cifras habituales.

En lo que va de 2025, se han contabilizado 26 contagios, todos ellos con necesidad de hospitalización, frente a los diez del año anterior y un único fallecido.

¿Qué es el vibrión?

El vibrión es una bacteria que suele proliferar en aguas saladas o salobres y que puede transmitirse tanto por el consumo de mariscos crudos como por el contacto de heridas abiertas con agua de mar. Según los datos oficiales, el 85 % de los pacientes había tenido algún tipo de exposición directa al agua, lo que convierte este brote en uno de los más graves registrados en el estado en los últimos años.

Las autoridades sanitarias recomiendan extremar las precauciones: evitar el contacto con agua salada si se tienen cortes, raspaduras o heridas abiertas, o en su defecto cubrirlas con apósitos impermeables. También aconsejan manejar con cuidado los mariscos crudos y sus jugos, y acudir de inmediato a un centro médico ante cualquier signo de infección cutánea tras haber estado en el mar.