Alerta por presencia de bacterias en una conocida crema vendida en España

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha lanzado una alerta a través de su página web en la que alerta de la presencia de bacterias en una conocida crema que se comercializa en España.

En concreto, la AEMPS ha pedido el cese de comercialización, retirada del mercado y recuperación de los lotes KM05363, KM06363, KM06343 y KM07343 de la crema hidratante Erborian – Centella Crème, envases de 50ml y 20ml.

La alerta por presencia de bacterias en esta conocida crema

Estas medidas se han tomado por la presencia de las bacterias Micrococcus luteus y Microbacterium oxydans y la levadura Candida parapsilosis, microorganismos que pueden provocar infecciones en personas con problemas de salud o con el sistema inmunológico debilitado.

Según apunta la agencia española, el responsable de la puesta en el mercado de este cosmético, que se distribuye en España a través de farmacias, parafarmacias, perfumerías y venta online, es la empresa Laboratoires M&L Erborain (Francia).

Al parecer y según los datos aportados en la alerta lanzada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, dicha empresa ya ha iniciado la retirada del producto de los puntos de venta, así como la recuperación de las unidades adquiridas por las personas usuarias.

Además, la AEMPS ha comunicado estas medidas a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas para su difusión.

¿Qué hacer en caso de tener uno de estos productos?

A las personas que poseen este producto en sus domicilios, la AEMPS ha recomendado que no los utilicen y que se dirijan al establecimiento donde lo adquirió para proceder a su devolución.

Por su parte, a todos aquellos comercios que tengan este producto se les recomienda que se revisen los productos en venta y almacenados en su establecimiento.

"Si dispone de unidades de los lotes indicados del producto afectado, retírelas de la venta y pónganse en contacto con la empresa responsable", apuntan desde la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.