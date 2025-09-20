Un objeto sospechoso en el aeropuerto de Dublín provoca la evacuación de pasajeros y el despliegue del escuadrón antibombas

Un ciberataque provoca retrasos y cancelaciones en los aeropuertos de Bruselas, Berlín y Londres

La Terminal 2 del aeropuerto de Dublín, la capital de Irlanda, ha sido evacuada este sábado como "medida de seguridad", según ha informado el aeropuerto en una publicación en la red social X. Como consecuencia del desalojo, "las operaciones de vuelo podrían verse afectadas temporalmente".

"La seguridad de los pasajeros y del personal es nuestra máxima prioridad", ha indicado el aeródromo de Dublín en el mensaje. Además, solicitan a los pasajeros "seguir al personal hasta los puntos de reunión" y consultar con las aerolíneas para obtener las últimas actualizaciones. El acceso de vehículos al aeropuerto está restringido.

Según ha informado el diario 'Irish Examiner', se identificó un posible objeto sospechoso en los escáneres de seguridad, lo cual ha llevado a la actuación del escuadrón antibombas del Ejército y de la Unidad de Detectives Especiales antiterroristas.

Además, el citado medio local asegura que el propietario del equipaje que ha levantado las alarmas ya ha sido identificado y que las investigaciones continúan.

En las redes sociales, varios usuarios han compartido vídeos en los que se puede ver a cientos de pasajeros desalojando la terminal del aeropuerto.

El aeródromo de Dublín ha informado en una nueva publicación que "un problema de software a nivel europeo está provocando que algunas aerolíneas utilicen la facturación y el embarque manuales". Sin embargo, no vincula ambos incidentes.