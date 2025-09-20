La compañía que presta servicios de facturación y embarque en la mayoría de aeropuertos de Europa ha sufrido un ciberataque

España no se ha visto afectada por el ciberataque en varios aeropuertos de Europa

Compartir







La compañía que presta servicios de facturación y embarque en la mayoría de aeropuertos de Europa sufrió en la noche del viernes un ciberataque de origen desconocido que está afectando a las terminales aereas de Bruselas, Heathrow de Londres y al alemán de Berlín-Brandeburgo.

«Hubo un ciberataque en la noche del viernes, 19 de septiembre, contra los sistemas del proveedor de servicios de facturación y embarque que afectó a varios aeropuertos de europeos, incluido el de Bruselas», advirtió el aeródromo de la capital de Bélgica, donde hubo más de veinte vuelos afectados.

Debido a la incidencia, que supuso que las operaciones de ‘check-in’ y embarque tuvieron que hacerse de manera manual, se cancelaron nueve vuelos y otros quince sufrieron retrasos de una hora o más, según informó el propio aeropuerto a la prensa bruselense.

El aeropuerto de Bruselas, que preveía este sábado la salida de 35.000 pasajeros, aconseja a los pasajeros verificar el estado de su vuelo con su aerolínea antes de desplazarse al aeropuerto y sólo acudir si su vuelo está confirmado.

Collins Aerospace sufre «problemas técnicos»

El aeropuerto de Heathrow señaló que Collins Aerospace, que proveé de sistemas de facturación y embarque a varias aerolíneas a lo largo de múltiples aeropuertos a nivel mundial, experimentaba un «problema técnico» que podría causar retrasos a los pasajeros que salían de Londres.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Como el aeropuerto de Bruselas, el londinense también recomendó a los viajeros comprobar el estado de sus vuelos mientras Collins Aerospace «trabaja para resolver el problema rápidamente».

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Heathrow también pidió a los pasajeros de vuelos de larga distancia personarse en el aeropuerto como máximo tres horas antes del vuelo, y a aquellas personas que tengan programado un viaje nacional les pidió llegar como máximo dos horas antes a las instalaciones aeroportuarias.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El aeropuerto de Berlín-Brandeburgo, en Alemania, también se vio afectado por este ciberataque, que generó tiempos de espera más largos en la facturación y el embarque, así como retrasos.

«Debido a un problema técnico con un proveedor de sistemas que opera en toda Europa, hay tiempos de espera largos en el ‘check-in’. Estamos trabajando en una solución rápida», alerta el aeropuerto alemán en su página web.

Se ignora el origen del ciberataque, que no ha sido reivindicado.

Los aeropuertos españoles operan con normalidad

Los aeropuertos españoles de la red de Aena están operando «con normalidad» y no se han visto afectados por las incidencias como ciberataques que han sufrido los europeos de Bruselas (Bélgica) y Berlín (Alemania) o un «problema técnico», el londinense de Heathrow.

Los aeropuertos funcionan «con normalidad» en España, han asegurado este sábado a EFE fuentes de Aena.