Compartir







Donald Trump y el empresario Elon Musk se han reencontrado públicamente este domingo en el funeral de Charlie Kirk, después de que sus últimos intercambios no hayan sido muy amistosos. El mandatario y la CEO de Tesla se han dado la mano de forma efusiva y hasta cariñosa en la que se ha visto a Trump palmear a su amigo y antaño patrocinador de su campaña electoral.

PUEDE INTERESARTE La ruptura entre Trump y Elon Musk: el presidente de Estados Unidos evita responder a los comentarios explosivos del dueño de Tesla

Durante la transmisión del evento, que se realizó en el State Farm Stadium de Arizona ante más de 70.000 seguidores de Kirk, las cámaras captaron el momento en que el dueño de Tesla y el mandatario dejaron a un lado sus diferencias para conversar y posteriormente estrecharse la mano.

Trump y Musk, de los insultos y las amenazas a la reconciliación

Musk se convirtió en un aliado clave de Trump durante la campaña electoral y, tras los comicios, lo designaron responsable del controvertido Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), creado con el objetivo de reducir el gasto público. Sin embargo, abandonó el cargo tras una serie de desacuerdos con el plan fiscal del presidente.

Las tensiones entre ambos llegaron a máximos en junio cuando intercambiaron mensajes amenazadores y agresivos en redes sociales. Musk publicó en X un mensaje en el que aseguraba que las autoridades federales tenían información sobre la presencia de Trump en la lista de personajes VIP de Jeffrey Epstein que participaban en la red de prostitución con menores.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Trump clausuró este lunes el acto de homenaje a Kirk, asesinado de un disparo mientras ofrecía una charla en la Universidad Utah Valley. Los republicanos convirtieron en mártir al activista ultraconservador en un espectáculo con bengalas y música. Al encuentro asistieron también destacados líderes republicanos que pronunciaron discursos de alabanza para el activista, entre ellos el vicepresidente y amigo cercano de Kirk, JD Vance; el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., el secretario de Estado, Marco Rubio, o el secretario de Defensa, Pete Hegseth.