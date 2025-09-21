Seguidores de todo el país acuden al funeral de Charlie Kirk para escuchar el último adiós de Trump al líder ultraconservador asesinado

Las fuertes medidas de seguridad en torno al funeral de Charlie Kirk

Glendale, ArizonaLa ciudad estadounidense de Glendale, en Arizona, acoge al multitudinario funeral homenaje del activista ultraconservador asesinado Charlie Kirk. Un acto que ha arrancado entre medidas de seguridad extremas en el estadio de Glendale en Arizona.

Se calcula una asistencia al memorial de 100.000 personas, aunque la capacidad del estadio es de 60.000 asistentes.

Miles de ciudadanos llegan desde distintos puntos del país para escuchar a Trump en el funeral de Charlie Kirk

El estadio de fútbol ha habilitado otro recinto próximo para aquellos que no hayan podido acceder a su interior y es que miles de seguidores han pasado la noche haciendo cola para asegurarse una plaza en la despedida de Charlie Kirk.

Se espera que el presidente Trump, el vicepresidente Vance y la viuda del activista asesinado, Erika Kirk, intervengan en el acto.

Vestidos de rojo, blanco y azul, y con sus “mejores atuendos de domingo”, tal como pedía la convocatoria, los seguidores del líder de la organización Turning Point comenzaron a llegar de madrugada para dar el último adiós a una figura polémica, conocida por defender ideas muy conservadoras y la libertad de expresión.

Conmoción entre los asistentes al funeral de Kirk celebrado en Arizona

Los miles de asistentes llegan desde distintas partes del país para rendir homenaje a su ídolo asesinado. Algunos de ellos, como Peter, un joven del estado de Washington, o José, un mexicoamericano de 33 años radicado en Arizona, llegaron motivados por la oportunidad de escuchar a Trump, al vicepresidente JD Vance o al secretario de Salud, Robert F. Kennedy, quienes están previstos como oradores que honrarán al fallecido.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha asignado a este multitudinario funeral la calificación de seguridad más alta de la agencia, un nivel reservado para eventos de gran magnitud como la Super Bowl, informó ABC News.

Charlie Kirk, el líder ultraconservador que fue asesinado en un acto universitario

Kirk, de 31 años, fue asesinado el 10 de septiembre tras recibir un disparo mientras participaba, en la Universidad Utah Valley, en uno de sus tradicionales debates con estudiantes. Fundador de Turning Point a los 18 años, se consolidó como una de las figuras más visibles del conservadurismo estadounidense.

Desde esa plataforma promovió entre los estudiantes principios como la libertad individual, el libre mercado y un gobierno limitado, además de defender valores cristianos extremos, incluido el creacionismo, y posturas asociadas al nacionalismo blanco, como la teoría del “gran reemplazo” y otras ideas homófobas y transfobas.