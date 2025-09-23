La administración Trump compara a los inmigrantes ilegales con Pokémon: "Hay que cazar a todos"

El vídeo es un montaje donde se suceden las redadas y detenciones de migrantes irregulares con apariciones de personajes del universo Pokémon.

¿Se toma en serio la Administración de Donald Trump el problema de la inmigración? A tenor de las palabras del presidente de Estados Unidos en la ONU, alertando a Europa de una invasión de ilegales, uno podría pensar que sí, que lo ve como un serio problema mundial.

Sus redadas, Guardia Nacional mediante, en EEUU demuestran que es uno de los ejes de su política. Del muro a la persecución y captura. Pero vídeos como el del Departamento de Seguridad Nacional desvelan también que el problema se relativiza y frivoliza o se deshumaniza de forma consciente al inmigrante. Solo así se entiende que se compare en un vídeo a los inmigrantes con Pokémon, bajo la 'gracia' de "hay que cazarlos a todos", o que el propio Gobierno denigre en redes a un inmigrante comparándolo con un Labubu.

El vídeo del Departamento de Seguridad Nacional es un montaje de un minuto en el que se suceden las redadas y detenciones de migrantes irregulares en Estados Unidos. Pero esas secuencias se alternan con apariciones de personajes del universo Pokémon. Por ejemplo, la de Ash Ketchum, protagonista de la serie, que suele atrapar a estas criaturas lanzándoles 'pokebolas', un recurso gráfico que también se muestra para dar paso a secuencias de personas, inmovilizadas o detenidas.

"Hay que cazar a todos" es el gráfico texto que introduce el vídeo, llamando a los ciudadanos a sumarse a lo que se presenta como una aventura. El montaje presenta, además, como cartas coleccionables de la misma serie las fotos de inmigrantes detenidos, acompañadas de los delitos de los que se les acusaría.