Bad Bunny no actuará en EE.UU por miedo a que los servicios de Inmigración hagan redadas en sus conciertos

Cada vez más voces públicas en Estados Unidos se unen contra la política migratoria de Donald Trump y las redadas contra los inmigrantes. Conocidos actores como Mark Ruffalo, Salma Hayek y Pedro Pascal, son algunos de los últimos en sumarse al rechazo de las actuaciones de los servicios de Inmigración (ICE), que están dejando imágenes estremecedoras en diferentes ciudades estadounidenses.

A Mark Rufallo estamos acostumbrados a verlo en la gran pantalla en roles de activista o personajes concienciados, pero ahora es la realidad y no un personaje el que convoca y alienta desde sus redes, protestas contra las políticas migratorias de Trump.

"Estamos disgustados y asustados, y sabemos que la única forma de luchar contra esto ahora es que la gente se una", ha asegurado el actor y no ha sido el único, Eva Longoria es otra que ha alzado la voz y ha rechazado a cara descubierta lo que está ocurriendo con los inmigrantes con " redadas en fiestas de cumpleaños, en graduaciones de primaria. Esos no son criminales".

Salma Hayek, sobre los latinos: "Son el motor económico de América"

El actor Pedro Pascal, emigrante chileno, recuerda con este video quiénes son los que verdaderamente han construido los EE.UU. Salma Hayek apela a los datos y cifras reales de lo que aportan los latinos al crecimiento de Estados Unidos: "Son el motor económico de América". "Si los latinos estadounidenses fueran un país nos clasificaríamos como la quinta economía más grande del mundo", asegura la actriz mexicana.

Kim Kardashian también se ha mojado calificando de inhumanas las redadas migratorias en su cuenta en Instagram. "Cuando vemos a gente inocente y trabajadora arrancada de sus familias de forma inhumana tenemos que levantar la voz.

A Donald Trump las críticas se le acumulan: la rapera Doechii criticó duramente al entonces presidente Donald Trump durante su discurso de aceptación en los Premios BET en 2025, condenando las redadas migratorias y el uso de la fuerza militar contra manifestantes en Los Ángeles, un contexto de creciente tensión por políticas migratorias y protestas.

Los artistas estadounidenses no se callan y gritan contra Trump porque "todos merecemos una vida con esperanza y no con miedo."