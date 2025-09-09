La Casa Blanca se burla de un inmigrante deportado convirtiéndolo en un Labubu

La cuenta oficial del Gobierno publica una imagen de un guatemalteco arrestado en Nueva Orleans, imitando a un muñeco Labubu

Añade un cartel en el que pone “depredador sexual”

La Casa Blanca publicó en la noche del lunes en sus redes sociales, tanto en Instagram como en X, una imagen creada por inteligencia artificial en la que aparece una caja a imitación de las de los muñecos Labubu y, dentro, el dibujo de un hombre esposado junto a esta frase: “Depredador sexual extranjero ilegal arrestado por el ICE. ¡Deportado!”.

Cristian Soto-Galeano es ciudadano de Guatemala. Sus antecedentes penales incluyen una condena por conducta indecente con un menor y fue sentenciado a 2 años de prisión, señala la Casa Blanca, que parece usar la ironía y la mofa a la hora de referirse a la estatura del detenido. "Estamos preparados para afrontar cualquier desafío, grande o pequeño".

No es la primera vez que desde la Casa Blanca se frivoliza con las deportaciones o la militarización de las ciudades por parte de Donald Trump.

La Casa Blanca utilizó un diseño de los Labubus, muñecos de peluche coleccionables con forma de elfo diseñados por la compañía Pop Mart de Honk Kong, que este año estima vender un récord de 1.000 millones de dólares de ellos gracias al furor que han causado entre artistas, celebridades y coleccionistas.

Esta imagen refleja que la Casa Blanca ha intensificado su uso de diseños generados también con inteligencia artificial (IA) para reivindicar su campaña de deportaciones.

Trump publicó el domingo una imagen en su cuenta de Truth Social con la leyenda 'Chipocalypse Now' para advertir del despliegue de fuerzas federales, incluyendo la Guardia Nacional y agentes del ICE en Chicago.

"Amo el olor a deportaciones en la mañana. Chicago está a punto de descubrir por qué se llama el Departamento de Guerra", escribió el mandatario en referencia al nuevo nombre del Departamento de Defensa.