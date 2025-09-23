Estados Unidos recomienda oficialmente evitar el consumo de paracetamol durante el embarazo por riesgo de autismo

Los médicos señalan que el paracetamol es el analgésico más seguro, más utilizado y recomendado

Donald Trump lo ha vuelto a hacer. Da pábulo a rumores sin fundamentos científicos. Ahora el presidente de Estados Unidos ha asegurado que tomar paracetamol en el embarazo puede provocar autismo en los bebés. La comunidad científica se ha echado las manos a la cabeza

No hay ningún fundamento científico, pero la agencia del medicamento estadounidense ha incluido esa advertencia en el prospecto del paracetamol.

El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr, una antivacunas convencido, también lleva tiempo relacionando el autismo con las vacunas sin ninguna evidencia médica.

Las falsas advertencias de Trump sobre el paracetamol

“No tomes paracetamol, no lo tomes”, ha dicho el presidente de Estados Unidos desde la Casa Blanca.

“El paracetamol durante el embarazo puede estar asociado con un riesgo muy elevado de autismo”, ha insistido sin ninguna evidencia científica.

Trump cree que ha encontrado la solución para frenar el autismo y apunta directamente al consumo de paracetamol en el embarazo.

“No se si es verdad pero hay rumores que dicen que en Cuba no toman paracetamol porque no tienen dinero y prácticamente no tienen autismo”, ha afirmado el presidente de Estados Unidos.

Qué dice la comunidad científica

Los expertos se llevan las manos a la cabeza. “No hay causalidad entre tomar paracetamol y tener autismo. No es causa y efecto”, ha explicado Joan Carles March, médico especialista en medicina preventiva y salud pública.

Los médicos señalan que el consumo de paracetamol siempre bajo supervisión médica y con una dosis pautada no conlleva riesgos. Es el analgésico más seguro, más utilizado y recomendado.

Y aunque en algunos casos, se han encontrado ciertas asociaciones entre el consumo de paracetamol y algunos trastornos del neurodesarrollo por tomar el medicamento de forma prolongada, no existen evidencias. Los médicos lanzan un mensaje tranquilizador: su consumo es seguro durante todos los trimestres del embarazo.