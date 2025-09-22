Trump aseguró que su administración dará a conocer todos los datos sobre el controvertido informe

La administración de Donald Trump publicará en las próximas horas un controvertido informe en el que relaciona el uso del paracetamol durante el embarazo con el autismo. Este es un empeño personal del presidente norteamericano, que también anuncia un nuevo tratamiento contra este trastorno, un anunció que ha hecho saltar las alarmas de la comunidad médica y científica.

Trump aseguró que su administración dará a conocer todos los datos que confirman según él, la relación entre el consumo de paracetamol y los casos de autismo. Una tesis que refutan múltiples informes médicos, que no vinculan el autismo con ninguna causa concreta y que además consideran que el analgésico es un medicamento del todo seguro.

Robert F. Kennedy JR., encargado de anunciando un nuevo fármaco contra el autismo

En informaciones avanzadas por The Wall Street Journal será Robert F. Kennedy JR., secretario de Salud de EE. UU., el encargado de anunciar que el analgésico de venta libre paracetamol, conocido en el país norteamericano como Tylenol, tiene relación con trastorno del espectro autista y su uso por parte de mujeres embarazadas en las etapas más tempranas de la gestación.

Junto con el informe, las autoridades estadounidenses pretenden promocionar un fármaco llamado Leucovorina como tratamiento para el autismo. Este medicamento pertenece a una clase de medicinas llamados análogos del ácido fólico y actúa al proteger las células saludables contra los efectos del metotrexato u otros medicamentos similares, mientras permite que el metotrexato penetre en las células cancerosas y las elimine.