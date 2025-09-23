Jimmy Kimmel rompe su silencio y lanza una indirecta en redes sociales tras el anuncio de su regreso
Jimmy Kimmel rompe su silencio lanzando una indirecta en redes sociales después de que Disney anunciase su regreso
Disney recula y anuncia que el programa de Jimmy Kimmel volverá a emitirse este martes después de haberlo cancelado
Jimmy Kimmel rompe su silencio a través de redes sociales después de ser suspendido de presentar su cómico programa de la ABC emitido por la noche. Fue el propio presidente Donald Trump quien sugirió su despido desde que la empresa oficializó la cancelación del espectáculo.
Los comentarios del presentador sobre la muerte de Kirk fueron los que no gustaron al mandatario estadounidense. "Tomamos esta decisión porque sentíamos que los cometarios no eran oportunos y, por tanto, desconsiderados. Durante los últimos días hemos mantenido conversaciones meditadas con Jimmy y después de esas conversaciones hemos tomado la decisión de recuperar el show para el martes", ha explicado la compañía Disney, a cargo del programa.
Tras haber anunciado su regreso, el cómico se ha pronunciado en redes sociales compartiendo una foto con el fallecido Norman Lear en Instagram. “Echo de menos a este tipo hoy”, dice en el post. Lear fue un productor y guionista además de muy activista en la televisión. Murió a los 101 años y era muy conocido por sus famosas opiniones y conocimientos políticos, consideramos como controvertidos en su momento.
Las indirectas de otros compañeros del presentador
Un guiño del presentador a la compañía y al presidente de EE. UU, que parece que no se han salido con la suya. Ese mensaje diciendo que echaba de menos al que fue conocido como un gran reivindicador frente a las pantallas, podría ser también un homenaje a Lear y una celebración por parte de Kimmel.
Muchos compañeros de profesión se han sumado a esta particular celebración, como Stephen Colbert, Jon Stewart y Seth Meyers, que compartieron su entusiasmo cargando con humor contra Trump. "Jimmy Kimmel está hoy por las nubes como si fuera puesto de ibuprofeno", bromea Jon Stewart en The Daily Show.