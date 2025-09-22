The Walt Disney Company, empresa matriz de ABC, ha dado marcha atrás y recupera el programa de Jimmy Kimmel

The Walt Disney Company, compañía matriz de la cadena ABC, lo ha confirmado en un comunicado

The Walt Disney Company, empresa matriz de ABC, ha dado marcha atrás y ha anunciado en un comunicado que este martes volverá a emitirse el programa de Jimmy Kimmel tras cancelarlo después de una broma del presentador sobre el asesinato de Charlie Kirk.

“Hemos pasado los últimos días teniendo conversaciones reflexivas con Jimmy, y después de esas conversaciones, llegamos a la decisión de regresar el programa el martes”, ha señalado la cadena en un comunicado.

"El miércoles pasado, tomamos la decisión de suspender la producción del programa para evitar avivar aún más una situación tensa en un momento emocional para nuestro país", dice The Walt Disney Company en su comunicado de este lunes. "Fue una decisión que tomamos porque sentimos que algunos de los comentarios fueron inoportunos y, por lo tanto, insensibles".

Kimmel expresó sus condolencias a la familia de Kirk en un monólogo, pero criticó a los políticos republicanos por su respuesta a esta muerte. "Hemos llegado a nuevos mínimos de la banda MAGA este fin de semana. Intentan caracterizar al chico que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa que no sea uno de ellos para poder sacar rédito político de esto", dijo.

Poco después las autoridades de Utah informaron de que el sospechoso había "empezado a escorarse a la izquierda" en los últimos meses y que atacó a Kirk por su "postura política".

La noticia de la cancelación del programa de Kimmel por unos comentarios sobre el asesinato de Charlie Kirk fue un auténtico terremoto político en EEUU. Este lunes, más de 400 artistas como Tom Hanks, Natalie Portman, Meryl Streep, Pedro Pascal, Selena Gómez, Robert De Niro o Jennifer Aniston han publicado una carta abierta en defensa del presentador.

El texto criticaba al gobierno estadounidense por ejercer presión sobre la cadena ABC para que cancelaran el programa de Kimmel. "En un intento por silenciar a sus críticos, nuestro Gobierno ha recurrido a amenazar el sustento de periodistas, presentadores de programas de entrevistas, artistas, creativos y animadores en general. Esto va en contra de los valores sobre los que se fundó nuestra nación y que garantiza nuestra Constitución", señalaban en la carta.

"Independientemente de nuestra afiliación política, o de si participamos o no en política, todos amamos a nuestro país… Compartimos la convicción de que quienes ostentan el poder nunca deben silenciar nuestras voces, porque si le sucede a uno de nosotros, nos sucede a todos”, reza la carta.

Una comparación con el macartismo

Anthony D. Romero, director ejecutivo de la ACLU, comparó el silenciamiento de Kimmel y la presión contra medios de comunicación mediante demandas y amenazas a sus licencias evocan el macartismo, el periodo de los años 40 y 50 del pasado siglo en el que el temor al comunismo soviético impulsó una campaña de represión política, delaciones y control ideológico que sofocó al mundo de las artes y en general a la sociedad estadounidense.

"Debemos recordar, sin embargo, que el senador Joseph McCarthy fue finalmente neutralizado una vez que los estadounidenses se movilizaron y le plantaron cara. Debemos hacer lo mismo hoy porque, juntos, nuestras voces son más fuertes y, juntos, lucharemos para ser escuchados", subrayó.

La “suspensión indefinida” del programa anunciado por la ABC hace una semana, que se produjo después de una amaneza del presidente del organismo regulador de las telecomunicaciones en EEUU, Brendan Carr. “O lo hacen por las buenas o por las malas”, dijo el presidente de la FCC, que posteriormente fue reforzado por el propio presidente de EEUU, llegando a amenazar con retirar licencias de televisión a las cadenas.

La suspensión del programa de Jimmy Kimmel se produjo después de la cancelación del programa de Stephen Colbert.

La suspensión de Kimmel estaba teniendo consecuencias para la ABC.

La organización que dirigía Kirk, Turning Point, ha criticado ya la decisión. "Que Disney y ABC cedan y permitan que vuelva a emitirse no es una sorpresa, pero son ellos los que se equivocan. Nextstar y Sinclair no tienen por qué tomar la misma decisión", ha afirmado un portavoz de Turning Point, Andrew Kolvet, en una publicación en la red social X.