Las imágenes son de las muchas que revelan la violencia de las redadas contra inmigrantes, amparadas por el Gobierno de Trump. Un agente del ICE empuja a una mujer que cae al suelo en un tribunal de inmigración en Nueva York delante de sus hijos. Ha ocurrido este jueves y ha provocado indignación y críticas por el tratamiento de las instituciones a personas que no han cometido ningún delito. La información de la periodista Laura Echevarría.

El video ha saltado de las redes sociales a los medios: las imágenes muestran a una mujer y una niña abrazadas a un hombre, supuestamente el esposo y padre, que se encuentra detenido, en una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Manhattan.

Se ve cómo varios agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, acorralan a la familia ecuatoriana: "¡Suelte a la niña! le dicen, pero la pequeña también se aferra a su padre pero los agentes siguen ordenando que suelte a la niña. Ya por la fuerza la arrancan de su brazo llevándose al hombre, que también se resiste a ser detenido.

La terrible escena ocurre delante de los hijos de la pareja, mientras la mujer pide al agente migratorio que no separe a la familia, pero la respuesta es la violencia. El agente le pega un empujón que la tira al suelo ante sus hijos, que gritan horrorizados al ver a su madre en esta situación.

El candidato a la alcaldía de Nueva York califica el incidente de "repugnante"

El candidato a la alcaldía de Nueva York Zohran Mamdani calificó el incidente de “repugnante” en una publicación en redes sociales. También ha mostrado su rechazo a este incidente, el diputado demócrata, Dan Goldman, que ha exigido a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que “adopte las medidas disciplinarias pertinentes e implemente medidas para evitar que esto vuelva a suceder”.

La difusión de videos como este acompañan las denuncias de brutalidad en esta caza al inmigrante desatada por el presidente Trump para lograr la prometida mayor deportación de la historia. Redadas en la cruzada contra personas sin papeles que tienen en pánico a miles de inmigrantes. En lo que va de año 175.000 han sido expulsados de Estados Unidos.