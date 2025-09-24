El menor ha sido detenido después de que se autolesionase gravemente

Las autoridades investigan las motivaciones de su ataque

AlsaciaUn menor de 14 años ha sido detenido después de apuñalar a una profesora de música durante una clase en un instituto de Benfeld, en el departamento del Bajo Rin de Alsacia, Francia.

Los hechos han tenido lugar este mismo miércoles 24 de septiembre, cuando el adolescente, un menor bajo tutela, atacó a la docente, de 66 años, sin que las autoridades hayan esclarecido aún el motivo.

El menor apuñaló a la profesora en la cara

Según precisan medios franceses, el joven, armado con un cuchillo, cargó contra la profesora hiriéndola en la cara a primera hora de la mañana, – entre las 8:00 y las 8:15 horas–, durante una clase en la Escuela Secundaria Robert Schuman de Benfeld.

Tras desatarse las alarmas en el aula, el instituto fue evacuado y los estudiantes fueron puestos a salvo, mientras el menor responsable de la agresión fue detenido por las autoridades, no sin antes autolesionarse.

Según informan medios franceses como Le Monde, el adolescente fue traslado de urgencia al hospital y los gendarmes franceses tuvieron que brindarle primeros auxilios.

La vida de la profesora no corre peligro

Por su parte, la profesora que ha sido víctima del apuñalamiento también fue trasladada al hospital, si bien su vida no corre peligro.

Tras lo acontecido, la ministra de Educación de Francia, Elisabeth Borne, ha condenado “enérgicamente” la agresión, anunciando que iba a acudir de inmediato al lugar de los hechos, donde precisó que se había activado una unidad de emergencia para brindar apoyo psicológico a los estudiantes y el personal docente.

El menor fue detenido minutos después del incidente

El menor responsable de la agresión fue detenido minutos después del incidente, cerca de una carretera entre Benfeld y Huttenheim. Tras autolesionarse, según el medio regional Les Dernières Nouvelles d’ Alsace, entró en parada cardiorrespiratoria.

Por esa razón, fue atendido por los servicios de emergencia y trasladado en helicóptero al Hospital Hautepierre de Estrasburgo.

Según BFMTV, el adolescente era conocido en la escuela por pintar grafitis nazis, si bien no se han precisado aún las motivaciones de su ataque.