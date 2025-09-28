Lorenz Kraus, asesino confeso de sus padres, a los que habría matado en 2017, está en prisión provisional y sin derecho a fianza

Lorenz Kraus, de 53 años, es un ciudadano estadounidense que heló la sangre de más de un telespectador durante una entrevista en la cadena CBS 6 de Albany, la capital del estado de Nueva York (Estados Unidos). Este pasado jueves, confesó haber matado a sus padres y haber enterrado sus cuerpos en el jardín de su casa, en concreto, junto a un melocotonero.

"Fue muy rápido", aseguró sobre el terrible suceso, que ocurrió en 2017. Fue el hallazgo de los restos humanos en su propiedad, esta misma semana, el motivo por el cual Kraus decidió ponerse en contacto con el citado medio para expresarse. Para sorpresa de todos, terminó detallando el 'modus operandi' del crimen.

En la conversación mantenida en plató con el periodista Greg Floyd, dando muestras de una enorme y sobrecogedora frialdad, describió las muertes como "asesinatos por piedad" ya que sus progenitores eran ancianos y estaban enfermos.

¿Cómo asesinó Lorenz Kraus a sus padres?

El asesino confeso detalló que había estrangulado a su padre con sus propias manos y posteriormente había empleado una cuerda para acabar con la vida de su madre, según recoge Clarín. Y justificó su acción con una manera de terminar con el sufrimiento de Franz, de 92 años, y Theresia, de 83 años.

El macabro suceso salió a la luz cuando las autoridades locales consiguieron una orden de registro para investigar el domicilio familiar, situado en Crestwood Court. La investigación comenzó por sospechas del cobro de las pensiones tras la prolongada desaparición del matrimonio.

Durante estos años, los vecinos habían aceptado la explicación de Lorenz Kraus de que sus ascendientes habían viajado a Alemania. No obstante, al no existir registros oficiales de su salida del país, las sospechas sobre su paradero se intensificaron, apunta el citado diario argentino.

El móvil económico podría estar detrás del crimen

Kraus, en la charla con Floyd, argumentó que en Estados Unidos hay 40 millones de 'boomers' que están envejeciendo y pronto enfrentarán las mismas limitaciones que sus padres, calificándolo como una crisis social que necesita distintas soluciones. En ese sentido, parecía convencido de que cumplía un deber.

Las investigaciones descubrieron que el acusado habría continuado percibiendo pagos federales de Seguridad Social en nombre de sus padres durante aproximadamente ocho años, adueñándose de forma indebida de estos fondos mientras ocultaba la verdad.

Inmediatamente finalizada la entrevista, la Policía detuvo a Lorenz en el aparcamiento de la CBS 6. En su comparecencia en sede judicial al día siguiente, el viernes, se declaró "no culpable" a través de su abogado.

Imputado por dos delitos de asesinato en segundo grado y otros dos cargos por el ocultamiento de los cadáveres, Kraus permanece en prisión provisional sin derecho a fianza. Mientras tanto, continúan las investigaciones.