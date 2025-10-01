La Flotilla de la Libertad tiene previsto llegar a tierra este jueves

La exalcaldesa de Barcelona asegura que se han acercado varios barcos y un submarino

La exalcaldesa de Barcelona y activista de la Global Sumud Flotilla, Ada Colau, ha alertado de que "las próximas horas serán realmente críticas" después que la noche de este miércoles la Flotilla --que se halla a unas 135 millas náuticas de Gaza-- haya avistado a varios barcos no identificados, los cuales se han aproximado a varias embarcaciones de la misión y se han alejado. La Flotilla se encuentra ya en la zona de exclusión establecida por Israel.

En una entrevista en Cataluña Radio recogida por Europa Press, Ada Colau ha atribuido a embarcaciones de Israel el acercamiento y ha explicado que el primer acercamiento se ha producido sobre las 4.00 horas de la mañana cuando varias embarcaciones se han acercado y, una hora más tarde, lo ha hecho un submarino: "No sabemos si simplemente quieren estresarnos o si quieren esperar a que exista la luz del sol para que sea menos peligroso abordarnos".

Un buque de Israel, rumbo a la Flotilla

Ha pedido "estar pendientes" durante las próximas horas, las cuales ha tachado de realmente críticas, textualmente. Lucía Dalda, coordinadora de Podemos en Islas Baleares también a bordo de la flotilla, ha dicho que "están vigilantes" dado que tienen confirmado que un buque de la armada de Israel ha zarpado de Asdod rumbo a los barcos humanitarios.

Colau ha señalado que la Flotilla se encuentra a 135 millas náuticas de Gaza, y cree que es una situación "inédita" para Israel dado que la misión cuenta con más de 40 embarcaciones y centenares de personas a bordo, según ella, y ha subrayado que se prevé que este jueves lleguen a tierra.

"Este mar no es suyo, son aguas internacionales y por tanto no tienen ningún derecho a detenernos, y menos a una misión humanitaria. Además, las aguas palestinas tampoco son suyas. En teoría no deberían poder detenernos, pero como los gobiernos occidentales les permiten, pues hacen estas ilegalidades".