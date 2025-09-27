La Flotilla que viaja hacia Gaza informa de entrará en la "zona de alto riesgo" dentro de dos días

Cerca de 50 embarcaciones de 40 países forman la Global Sumud Flotilla que partió desde Barcelona, hacia Gaza, el pasado junio

La Flotilla de la Libertad a Gaza sufre un nuevo ataque con drones e interferencias en las comunicaciones a la altura de Grecia

La Global Sumud Flotilla que viaja por el mar Mediterráneo hacia la Franja de Gaza ha informado este sábado de que retoma la marcha y de que entrará en la "zona de alto riesgo" dentro de dos días.

"La flotilla entrará en dos días en la zona de alto riesgo, donde la vigilancia y la solidaridad globales son más necesarias que nunca", ha informado la organización en un comunicado.

Llegada a Gaza en 4-7 días

Dos de los buques de la flotilla, el 'Yulara' y el 'Catalina' se han reincorporado al trayecto rumbo a Gaza tras una parada técnica "para evaluar cuestiones mecánicas". "Ahora están a solo 463 millas náuticas de Gaza y su llegada estimada es en 4-7 días", ha añadido.

"Cada actualización es importante. Cada testigo es importante. Por favor, mantened vuestros ojos en ellos porque su seguridad depende de que el mundo mire", han argumentado. "Únete a nosotros. Paremos el genocidio. Mantened vuestros ojos en Gaza", ha concluido.

Cerca de 50 embarcaciones de 40 países forman la Global Sumud Flotilla que partió desde Barcelona el pasado mes de junio con la intención de llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, objetivo de una ofensiva militar israelí.

Anteriores iniciativas similares han sido abordadas por fuerzas militares israelíes en aguas internacionales y llevadas por la fuerza a un puerto israelí después de lo cual los activistas han sido deportados.

La flotilla ha denunciado en estos últimos días haber sufrido varios ataques y ha señalado directamente a Israel, tras lo cual Italia, España y Grecia han anunciado el envío de embarcaciones militares de escolta.