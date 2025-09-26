La nave, que sufrió un problema en el motor no reparable en alta mar, llevaba a bordo una veintena de personas, entre ellas Ada Colau

Uno de los principales barcos de la flotilla, el 'Familia', en el que viajan los miembros del comité directivo de la Global Sumud Flotilla, tuvo este jueves un fallo mecánico y no podrá seguir el viaje, si bien sus pasajeros han podido ser reubicados en otras embarcaciones para continuar su misión humanitaria en Gaza.

La nave, que sufrió un problema en el motor no reparable en alta mar, llevaba a bordo una veintena de personas, entre ellas la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, que ya navega en otra nave del grupo.

"Sufrimos un grave contratiempo con el fallo mecánico del Family Boat, una de las embarcaciones líderes de nuestra flotilla. Sin embargo, los participantes a bordo se mantienen firmes y comprometidos con la misión", ha confirmado la flotilla en un comunicado.

"Cada tripulante ha sido reasignado"

El mismo texto aclara que "cada tripulante ha sido reasignado, aportando su experiencia en navegación, habilidades de comunicación y coordinación diplomática a las nuevas embarcaciones, grandes y pequeñas, que los llevarán a las costas de Gaza". "El centro de operaciones de la flotilla permanece intacto", aclaran.

"El espíritu de Sumud que nos guía no se verá quebrantado por fallos mecánicos, condiciones adversas ni ningún intento de disuadir nuestra misión pacífica. Seguimos navegando, unidos en un propósito e inquebrantables en nuestro compromiso con el pueblo palestino", concluye el comunicado de la organización.

En los últimos días, las naves que forman parte de la misión solidaria han sufrido hasta tres ataques por parte de los drones de procedencia israelí y por ello el miércoles el Gobierno español ha decidido enviar el buque 'Furor', con una dotación de alrededor de 60 personas, para apoyar a la flotilla.