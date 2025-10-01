Así lo ha informado el alcalde de la ciudad, en el sur de Alemania, Dieter Reiter

La alerta pueda estar relacionada con un incidente registrado en el norte de la capital bávara, con un fallecido

MúnichEl Oktoberfest de Múnich, la más multitudinaria fiesta de la cerveza del mundo, que se celebra desde el pasado día 20, quedó este miércoles cerrado por "una alerta de explosivos verificada", según informó el alcalde de la ciudad, en el sur de Alemania, Dieter Reiter.

La Policía de Múnich ha alertado a través de las redes sociales a la población de que no se acerquen a la zona donde se estaba celebrando la fiesta de la cerveza y ha pedido a los trabajadores que abandonen el edificio.

Los operativos especiales trabajan en la zona y se ha avisado de que "el recinto del festival en Theresienwiese estará cerrado inicialmente hasta las 17:00 horas".

Varios incidentes relacionados en la capital bávara

Según los medios, se sospecha que esta alerta pueda estar relacionada con un incidente registrado en el norte de la capital bávara y en el que se escucharon explosiones, ruidos similares a disparos, se reportó al menos un muerto y donde una vivienda unifamiliar ardió en llamas.

Las autoridades localizaron tras este incidente "una carta del autor" sobre una amenaza de bomba, por lo que han optado por retrasar la apertura del Oktoberfest, que se celebra en la pradera Theresienwiese de Múnich.

"Se están investigando posibles conexiones con otros lugares de Múnich, incluido la Theresienwiese", ha dicho la Policía en la red social.