Un vuelo desde Alemania a Málaga aterriza en Madrid por culpa de "viajeros conflictivos"

La tripulación de un vuelo de la compañía Eurowings procedente de Hamburgo y con destino al aeropuerto de Málaga ha informado de que llevaba "varios pasajeros conflictivos"

Los vuelos con origen o destino en grandes enclaves turísticos como es la Costa del Sol empiezan a ser un riesgo

Compartir







Los vuelos con origen o destino en grandes enclaves turísticos como es la Costa del Sol empiezan a ser un riesgo. Los altercados en los aviones han pasado a ser menos anecdóticos de lo deseado. El último de ellos, del que se han hecho eco los controladores aéreos se ha producido

La tripulación de un vuelo de la compañía Eurowings procedente de Hamburgo y con destino al aeropuerto de Málaga ha informado de que llevaba "varios pasajeros conflictivos" a bordo. Los responsables de la aeronave han solicitado desviarse al aeródromo de Madrid Barajas, al tiempo que han solicitado presencia policial a su llegada.

Los controladores de la torre madrileña les han facilitado el descenso prioritario y el aterrizaje en la pista 18R, a la vez que se ha coordinado la presencia de varios agentes de la Guardia Civil a su llegada, para llevar a cabo el desalojo.

Tras este incidente, el avión ha podido retomar el vuelo hacia su destino final, en la Costa del Sol.