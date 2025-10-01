Trump recibió a los representantes demócratas en el despacho oval de la Casa Blanca con gorras con el mensaje pidiendo su reelección en 2028, algo inconstitucional

Donald Trump ha reaccionado con ira tras el cierre del gobierno federal en Estados Unidos, algo de lo que culpa al Partido Demócrata. En una imagen distribuida por la Casa Blanca ,un Trump desafiante señala con su dedo a uno de los negociadores demócratas mientras les agasaja con una Coca-Cola y gorras con un mensaje inconstitucional en el que se postula para una reelección en 2028.

El presidente republicano no ha dudado en usar la Inteligencia Artificial y las redes sociales para difundir mensajes manipulados en los que ridiculiza a los líderes demócratas en un intento de conseguir que la opinión pública se posiciones contra ellos por el cierre del gobierno federal.

Campaña de burlas de los republicanos en redes sociales

Desde que comenzaron las negociaciones que precedieron al cierre, cuentas afines al Partido Republicano y simpatizantes de Trump han intensificado una campaña comunicacional centrada en la burla y la deslegitimación de los demócratas. Las plataformas sociales han servido para difundir imágenes y videos satíricos, gorras y lemas convertidos en objetos promocionales, y una narrativa constante que intenta imputar la responsabilidad del cierre a la oposición. La estrategia combina el humor viral con mensajes políticos directos, buscando tanto movilizar a la base como minar la credibilidad del adversario.

Un elemento polémico que ha irrumpido en esa dinámica es el uso de inteligencia artificial para la manipulación audiovisual. Se han identificado videos alterados mediante técnicas de IA que presentan declaraciones fuera de contexto o montajes que hacen parecer acciones o dichos que en realidad no ocurrieron. Organizaciones de verificación y analistas de medios han señalado la aparición de desinformación generada o amplificada por algoritmos, un factor que complica aún más el debate público y la capacidad de los ciudadanos para distinguir entre sátira legítima y contenidos engañosos.

A pesar de la gravedad institucional del cierre, el clima en redes no se atenúa: los memes proliferan y la presión pública se intensifica, con ambos bandos recurriendo a la viralidad para sumar apoyo y desacreditar al rival. Críticos del presidente denuncian que la táctica busca desplazar la responsabilidad política hacia los demócratas y reducir la discusión a una contienda de impresiones digitales. Por su parte, los defensores de la campaña argumentan que la sátira y la creatividad en redes son formas legítimas de expresión política.