La ausencia de detalles y el secretismo alrededor de la reunión han generado numerosas preguntas sobre el objetivo exacto de esta convocatoria urgente

La lista de países que apoyan a Donald Trump en su propuesta de acuerdo de paz en Gaza: “Hay que poner punto final a tanto sufrimiento”

En medio del escenario geopolítico de inestabilidad, y mientras Donald Trump está en el centro de la política internacional por su propuesta de acuerdo para la paz en Gaza, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha convocado casi por sorpresa y en una iniciativa sin precedentes a cientos de altos mandos militares procedentes de diferentes partes del mundo.

El encuentro, en una base cercana a Washington, no ha dejado de despertar algunas especulaciones, si bien desde la Administración estadounidense se ha quitado importancia a la reunión, que cuenta con la presencia del propio Donald Trump.

La reunión sin precedentes del secretario de Defensa de Estados Unidos

Como informa en el vídeo Dori Toribio, en conexión desde Washington, el presidente dará un discurso sobre su visión del futuro del Ejército de Estados Unidos, incluida la “visión física”; una especie de mitin para cerrar filas después de meses de divisiones internas en el Pentágano.

No obstante, la reunión convocada por Pete Hegseth es muy inusual. El secretario de Defensa convocó a todos estos generales hace solo unos días, con muy poca antelación y muy pocos detalles. Por ello, se han generado numerosas preguntas sobre el objetivo exacto de esta convocatoria urgente y también el coste y la seguridad con todos estos altos cargos militares viajando al mismo tiempo a Estados Unidos.