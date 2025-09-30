El Ejército de EEUU adopta de nuevo el "estándar masculino" y veta soldados "gordos", "barbudos" y con "delirios de género"

El secretario de Defensa de EEUU convoca, en una iniciativa sin precedentes, a cientos de altos mandos militares en Washington

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha anunciado este martes un paquete de directrices para "restaurar el más alto estándar masculino" en el Ejército. En una reunión con cientos de generales y altos mandos en la base del Cuerpo de Marines de Quantico (Virginia), el dirigente cargó contra la diversidad racial y de género en las Fuerzas Armadas y criticó duramente la presencia de soldados "gordos" y "barbudos". Según dijo, los nuevos requisitos físicos y de disciplina se aplicarán a todo el personal, sin excepción de rango.

El jefe del Pentágono ordenó que cada militar, desde soldados rasos hasta generales, se someta a pruebas físicas y mediciones dos veces al año. "Es inaceptable ver a generales y almirantes con sobrepeso en los pasillos del Pentágono", afirmó, antes de insistir en que la era de un liderazgo "políticamente correcto y excesivamente sensible" ha terminado.

Hegseth también anunció la eliminación de programas y conmemoraciones ligadas a la identidad racial o sexual, así como de las oficinas de diversidad, equidad e inclusión. "No más hombres con vestidos, no más culto al cambio climático, no más delirios de género", dijo. Además, adelantó que impondrá normas estrictas de aseo personal, prohibiendo barbas, cabellos largos y expresiones individuales, y ordenó revisar toda la formación militar profesional.

No se busca impedir la participación femenina, pero deberán cumplir los mismos estándares exigidos a los hombres

En cuanto a la participación femenina, subrayó que no busca impedir su presencia en el Ejército, pero que en los puestos de combate físico deberán cumplir con los mismos estándares exigidos a los hombres. "Los requisitos deben ser altos y neutrales", afirmó, instando a quienes no estén dispuestos a asumirlos a abandonar la institución.

Veterano del Ejército de Tierra y conocido por su rechazo a la "ideología liberal" en la cultura militar, Hegseth ha destituido ya a varios generales desde su llegada al cargo a comienzos de año. En mayo anunció que reduciría en al menos un 20% el número de altos mandos de cuatro estrellas.

Estas medidas se enmarcan en la reestructuración impulsada por Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca, que incluye la prohibición de militares transgénero, la eliminación de programas de diversidad y la reincorporación con retroactivo de quienes fueron expulsados por negarse a vacunarse contra la covid19.