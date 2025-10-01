Claudia Barraso 01 OCT 2025 - 17:44h.

La policía alemana ha detenido a tres miembros de Hamás en mitad de una entrega de armas: sospechaban que estaban preparando un atentado

Tres miembros de Hamás han sido detenidos en Berlín por las autoridades alemanas que tenían sospechas de que estaban preparando un atentado. Las autoridades tenían indicios de que estaban involucrados en la compra de armas de fuego y municiones para la organización palestina.

Los sospechosos son un libanés de 43 años, un alemán de 36 con origen también libanes y un alemán de 44 años que proviene de Siria. Según las primeras investigaciones, Hamás habría encargado a los detenidos la adquisición de armas y municiones en Alemania. Las autoridades han declarado que tenían como misión preparar un atentado contra instituciones judías e israelíes, según ha informado el medio alemán ‘Der Spiegel’.

Las autoridades a cargo de la investigación estuvieron observando cómo los tres hombres tuvieron una reunión en Berlín este mismo miércoles para llevar a cabo el intercambio de armas. La policía consiguió parar esta entrega y encontrar todo el arsenal de armas, que incluye una pistola Glock, un rifle de asalto AK-47 y mucha munición. Todas ellas han sido incautadas por las autoridades alemanas y examinadas por técnicos forenses.

A la espera de la ejecución de la prisión preventiva

Los detenidos han sido acusados por la Fiscalía Federal de pertenecer a una organización terrorista extranjera y preparar graves actos de violencia que ponen en peligro al país. Ahora, es el Tribunal Federal de Justicia quien tiene que decidir si emite una orden de detención o no. Los acusados comparecerán ante el juez de instrucción del Tribunal Federal este jueves, que será cuando decida sobre la ejecución de la prisión preventiva en contra de los tres sospechosos. Por el momento, la defensa de los acusados no ha emitido ningún comunicado ni se han pronunciado al respecto.