Los ataques de Israel dejan más de 65.900 palestinos muertos y más de 750.000 desplazados desde la ciudad de Gaza

Josep Borrell, en Informativos Telecinco: "Si tiene que haber un Estado Palestino habrá que imponérselo a Israel"

Compartir







La ofensiva del Ejército israelí contra la Franja de Gaza se recrudece. En las últimas horas han fallecido un centenar de personas, muchas de ellas menores que se encontraban en las conocidas como 'colas del hambre'. A esos padres y madres que pierden a sus hijos poco les puede importar a estas alturas el plan de Donald Trump para detener las masacres. Informan en el vídeo Marcos Méndez y Federico Molina.

Unas horas después de que Benjamin Netanyahu negase el "genocidio" ante la ONU, el Ministerio de Sanidad gazatí ha detallado que entre los muertos durante el último día hay 17 personas tiroteadas cuando intentaban obtener ayuda humanitaria. Y ha subrayado que "el balance de víctimas de la agresión israelí ha aumentado a 65.926 mártires y 167.783 heridos desde el 7 de octubre (de 2023)".

Por otra parte, ha reseñado que 13.060 palestinos han muerto y 55.742 han resultado heridos desde el 18 de marzo, fecha en la que Israel rompió el alto el fuego pactado en enero con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y relanzó su ofensiva contra el territorio costero.

Más de 750.000 palestinos desplazados desde Gaza

El Ejército de Israel ha informado este sábado, 27 de septiembre, de que más de 750.000 palestinos se han desplazado desde la ciudad de Gaza hacia el sur a medida que avanza la última ofensiva puesta en marcha contra la localidad y siguiendo las órdenes emitidas por las tropas israelíes.

PUEDE INTERESARTE España se ausenta durante el discurso de Netanyahu ante la ONU en el que refuta un genocidio en Gaza

El portavoz en árabe del Ejército, Avichai Adrai, ha señalado en un comunicado que la ciudad de Gaza "se está vaciando porque los residentes se están dando cuenta de que la operación militar se está recrudeciendo y de que moverse hacia el sur es más seguro".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

De este modo, ha explicado que las operaciones se han intensificado a medida que el Ejército trata de "acabar" con todos los "objetivos" de Hamás en la zona.

"Pedimos a todo el mundo en la zona de Al Mauasi trasladarse lo antes posible y sumarse a los más de 750.000 residentes que ya han abandonado la zona en los últimos días por motivos de seguridad", ha manifestado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Prueba de que no existe un rincón seguro en la Franja es el momento vivido por el ataque de un dron durante un reportaje de Al Jazeera con desplazados en una playa del norte de Gaza.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Un diario israelí ofrece hoy detalles del plan estadounidense, que incluye la apertura de un proceso para la creación de un futuro estado, la eliminación de Hamás y un programa para desradicalizar a la población. A diferencia de lo que propuso Trump en febrero, cuando habló de reubicar a los gazatíes fuera de su tierra, ahora sí que podrían quedarse en el enclave palestino.