España, Francia, Italia, Países Bajos y Portugal son algunos de los que ya se han pronunciado apoyando la propuesta

Donald Trump informa de "intensas negociaciones" con países de Oriente Próximo para un acuerdo de paz en Gaza

Donald Trump, que sigue retratándose a sí mismo como el ‘pacificador’ del mundo, ha acordado con Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, un plan de paz para Gaza. En el eje central de la propuesta anunciada, la Casa Blanca plantea la entrega de rehenes y el desmantelamiento de Hamás para impulsar un Gobierno de transición.

A la medida de Israel, habida cuenta de que está confeccionado junto al mandatario israelí, al que Trump ha recibido en la Casa Blanca, lo que está por ver es si Hamás lo aceptará, algo a priori difícil de imaginar si se tiene en cuenta que supone su disolución.

El plan, que por otro lado llega acompañado de amenazas con seguir arrasando el lugar si no se aceptan las peticiones, suscita sin embargo un significativo apoyo internacional, con distintos líderes pronunciándose a favor de una resolución del conflicto que ponga fin a los bombardeos y el sufrimiento en la Franja.

Los puntos clave de la propuesta de acuerdo de paz de Donald Trump en Gaza

Avalando su planteamiento y hablando de “un día histórico para la civilización”, Donald Trump apunta a lo que sería un primer paso hacia una “paz eterna en Oriente Medio”, empezando por Gaza.

En ese sentido, y frente a ello, el mandatario estadounidense advierte a Hamás que si no acepta el acuerdo entonces dará todo su apoyo a Netanyahu "para que haga lo que tenga que hacer".

Específicamente, las claves del plan, estructurado en 20 puntos, se resumen en los siguientes:

Un alto al fuego inmediato

La liberación inmediata de todos los rehenes en manos de Hamás. A cambio, Israel pondrá en libertad a cientos de prisioneros palestinos.

La amnistía para los miembros de Hamás que se comprometan con la paz. No obstante, eso sí, deberán disolverse y marcharse de Gaza

La creación de un Gobierno transitorio en Gaza formado por un comité tecnócrata palestino y bajo la supervisión de una entidad internacional llamada la ‘Junta de Paz’, presidida por Donald Trump y con la participación de otros líderes mundiales como el ex primer ministro británico, Tony Blair. Así, el ejército israelí se retirará paulatinamente y se establecerá un gobierno interino de tecnócratas palestinos e internacionales

Con muchos condicionantes y matizaciones, se abriría así la puerta a una vía hacia la creación de un Estado palestino, aunque Benjamin Netanyahu lo niega y subraya que será desde un inicio Israel quien asumirá la seguridad en la Franja.

El documento de la Casa Blanca también indica que no se forzará a nadie a salir de Gaza

Los líderes y los países que apoyan el plan de Trump para la paz en Gaza

Ante esta iniciativa y tras el anuncio formal del plan este lunes, múltiples líderes se han pronunciado al respecto, siendo muchos los países que lo verían con buenos ojos si con ello se logra finalmente una solución que ponga paz en la Franja.

Entre estas últimas voces se encuentra la del presidente Pedro Sánchez, quien ha aseverado que “España da la bienvenida a la propuesta de paz para Gaza impulsada por Estados Unidos”.

“Hay que poner punto final a tanto sufrimiento", ha dicho a través de un mensaje en ‘X’, donde añade: “Es la hora de que cese la violencia, se produzca la inmediata liberación de todos los rehenes y se dé acceso a la ayuda humanitaria para la población civil. La solución de dos Estados, Israel y Palestina, conviviendo uno junto a otro en paz y seguridad, es la única posible”, ha sentenciado.

De Pedro Sánchez a Keir Starmer

Del mismo modo, también Keir Starmer, el primer ministro de Reino Unido, se ha manifestado trasladando la “bienvenida” a “la nueva iniciativa estadounidense para poner fin a la guerra en Gaza”, expresando así su apoyo para una solución al conflicto y agradeciendo a Trump “el liderazgo”.

“Apoyamos firmemente sus esfuerzos por poner fin a los combates, liberar a los rehenes y garantizar la prestación de ayuda humanitaria urgente al pueblo de Gaza", ha señalado en un comunicado en el que, asegura que éstas son su "máxima prioridad", por lo que deben emprenderse "de inmediato".

A ese respecto, ha llamado a la implicación de "todas las partes" con el Gobierno estadounidense para "ultimar este acuerdo y hacerlo realidad", por lo que ha instado también a Hamás a "aceptar ahora el plan y poner fin al sufrimiento, deponiendo las armas y liberando a todos los rehenes que quedan".

En esa línea, Starmer ha mostrado su determinación en seguir "trabajando para alcanzar un consenso que permita establecer un alto el fuego permanente" en la Franja: “Todos estamos comprometidos con un esfuerzo colectivo para poner fin a la guerra en Gaza y lograr una paz sostenible, en la que palestinos e israelíes puedan convivir en paz y seguridad”, ha sentenciado.

Francia, Italia, Países Bajos y Portugal también apoyan el plan de Trump en la Franja

De la misma manera, también los mandatarios de países como Francia, Italia Países Bajos y Portugal se han sumado ya al apoyo al plan del mandatario estadounidense.

"Saludo el compromiso del presidente Donald Trump para poner fin a la guerra en Gaza y lograr la liberación de todos los rehenes. Espero que Israel se comprometa resueltamente", ha dicho Emmanuel Macron, presidente francés, a través de ‘X’, donde ha recalcado que “Hamás no tiene otra opción que liberar de inmediato a todos los rehenes y seguir este plan".

Al respecto, aboga por un "debate en profundidad" entre todas las partes para "construir una paz duradera" basada en la solución de los dos estados, algo ante lo cual ha asegurado que “Francia está dispuesta a contribuir”.

De igual modo, desde Italia, la primera ministra, Giorgia Meloni, ha valorado la “ambiciosa” propuesta de Donald Trump afirmando que “podría suponer un punto de inflexión” para poner fin a la guerra en el enclave, algo que califica de “esencial para abordar la terrible crisis humanitaria que afecta a la población civil de la Franja”, lo que ha calificado como “una tragedia absolutamente injustificable e inaceptable".

"Italia está dispuesta a desempeñar su papel en estrecha coordinación con Estados Unidos, los socios europeos y en la región", ha apostillado, afirmando que su Gobierno "apoyará los esfuerzos de Washington por reanudar el diálogo entre Israel y los palestinos y acordar una vía política hacia una coexistencia pacífica y próspera".

Ante ello, Meloni ha instado además "a todas las partes a aprovechar esta oportunidad y aceptar el plan", apelando específicamente a Hamás, a quien ha culpado de iniciar la guerra "con el bárbaro ataque terrorista del 7 de octubre de 2023".

"Ahora tiene la oportunidad de ponerle fin liberando a los rehenes, aceptando no tener ningún papel en el futuro de Gaza y desarmándose completamente", ha enfatizado, convencida de que "una paz justa y duradera es posible en Oriente Próximo, con un Estado de Israel y un Estado palestino que convivan en paz y seguridad, y con la plena normalización de las relaciones entre Israel y las naciones árabes e islámicas".

A este respecto, su homólogo portugués, Luis Montenegro, también ha dado su beneplácito a la iniciativa, asegurando que "materializa principios que Portugal siempre ha defendido".

"La apertura del primer ministro israelí, la implicación de socios árabes y europeos y la receptividad de la comunidad internacional son señales de esperanza", ha dicho en ‘X’, donde ha apuntado que "puede ser el punto de partida para una paz justa y duradera para ambos pueblos".

En esta línea y en sintonía con todos ellos, también el primer ministro de Países Bajos, Dick Schoof, ha visto con optimismo el plan, señalando que “es de esperar que el fin de la guerra en Gaza esté realmente al alcance de la mano", aunque apostillando que “ahora le corresponde a Hamás aceptarlo también".

"Ahora es esencial un alto el fuego, el acceso seguro a la ayuda humanitaria masiva y la liberación de todos los rehenes", ha afirmado, precisando que la propuesta respaldada por Estados Unidos e Israel "debe ser un paso serio hacia la única solución sostenible posible: la solución de dos Estados", pese a que en tal solución, ha indicado, "no puede haber lugar para la organización terrorista Hamás".

Turquía, Arabia Saudí, Qatar y otros cinco países musulmanes, a favor del plan

Impulsando el alcance de la propuesta y dando fuerza al camino hacia su materialización, también los ministerios de Exteriores de hasta ocho países musulmanes, entre los que se incluyen Turquía, Arabia Saudí, Qatar y Egipto, han publicado un comunicado conjunto en el que aplauden el plan de Trump para una paz duradera en la Franja de Gaza, destacando en ese proceso el hecho de abordar la reconstrucción del enclave y evitar “el desplazamiento del pueblo palestino”.

"Los ministros acogen con satisfacción el anuncio del presidente Trump sobre su propuesta para poner fin a la guerra, reconstruir Gaza, evitar el desplazamiento del pueblo palestino y promover una paz integral, así como su anuncio de que no permitirá la anexión de Cisjordania", apunta el comunicado conjunto, emitido por los servicios diplomáticos de Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Egipto, Turquía, Pakistán e Indonesia.

Al respecto, agradecen a Trump “sus sinceros esfuerzos por poner fin a la guerra” en el enclave, mostrando su confianza” en él y enfatizando "la importancia de la colaboración con Estados Unidos para garantizar la paz en la región", algo ante lo cual se manifiestan comprometidos a “colaborar”.

Con todo ello en cuenta, los líderes de los citados ocho países han destacado también como parte de la propuesta "la entrega sin restricciones de ayuda humanitaria suficiente a Gaza, sin desplazamiento de los palestinos, la liberación de los rehenes, un mecanismo de seguridad que garantice la seguridad de todas las partes, la retirada total de Israel (y) la reconstrucción de Gaza".

En esa línea, defienden "la creación de un camino hacia una paz justa sobre la base de la solución de dos Estados, en virtud de la cual Gaza se integre plenamente con Cisjordania en un Estado palestino de conformidad con el Derecho Internacional, como clave para lograr la estabilidad y la seguridad regionales".

La Autoridad Palestina también valora los esfuerzos “sinceros y decididos” de Trump

Paralelamente, la propia Autoridad Palestina ha valorado satisfactoriamente los esfuerzos "sinceros y decididos" de Donald Trump en su plan para la paz en Gaza, al tiempo en que han abogado por un camino hacia un Estado palestino “moderno, democrático y desmilitarizado”.

"El Estado de Palestina acoge con satisfacción los sinceros y decididos esfuerzos del presidente Donald J. Trump para poner fin a la guerra en Gaza y afirma su confianza en su capacidad para encontrar un camino hacia la paz", ha señalado la Autoridad Palestina en un comunicado.

En él, apuntan a la importancia de la implicación de EEUU para “lograr la paz en la región” a través de un acuerdo "que garantice la entrega de suficiente ayuda humanitaria a Gaza, facilite la liberación de los rehenes y prisioneros y la instauración de mecanismos para proteger al pueblo palestino; garantizar que se respeta el alto el fuego y seguridad para las dos partes".

Ante este escenario, igualmente, piden "evitar la anexión de territorios, parar el desplazamiento de palestinos y acciones unilaterales contrarias al Derecho Internacional", haciendo alusión igualmente a la liberación de los fondos retenidos por Israel y una "retirada israelí total".

Así, inciden en que el objetivo final es "la unificación de los territorios palestinos y sus instituciones en la Franja de Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Este y el fin de la ocupación", así como una paz basada en un Estado palestino que conviva con el Estado de Israel con seguridad, paz y buena vecindad.

En esa línea, en su idea de un Estado palestino "moderno, democrático y desmilitarizado", defienden el pluralismo y las transiciones pacíficas al poder.

Al respecto, además, en el comunicado apuntan a la puesta en marcha de varias reformas encaminadas a mejorar el funcionamiento de sus instituciones, muchas de ellas requeridas por la comunidad internacional.

Tony Blair, en el plan de Donald Trump

Por su parte, el ex primer ministro británico Tony Blair, –con quien Donald Trump contaría para formar parte de la entidad internacional encargada de supervisar el Gobierno transitorio en Gaza formado también por un comité tecnócrata palestino–, ha calificado de “audaz e inteligente” el plan del mandatario estadounidense.

De aprobarse, está convencido de que puede “proporcionar un alivio inmediato a Gaza y ofrecer la posibilidad de un futuro mejor y más prometedor para su pueblo, al tiempo que garantiza la seguridad absoluta y duradera de Israel y la liberación de todos los rehenes".

"Nos ofrece la mejor oportunidad de poner fin a dos años de guerra, miseria y sufrimiento, y agradezco al presidente Trump su liderazgo, determinación y compromiso", ha dicho, sumándose a los líderes que ya han manifestado su expreso apoyo a la propuesta.

Dando su aprobación, igualmente ha valorado de forma positiva la inclusión de la llamada ‘Junta de Paz’, que como el propio Trump anunciaba de forma jocosa, el mismo presidiría.

"La Junta de Paz estará presidida... No lo he pedido yo, créanme… Estoy muy ocupado, pero teníamos que asegurarnos de que esto funcione. Los líderes del mundo árabe e Israel y todos me han pedido que lo haga, así que estará presidida por un caballero conocido como presidente Donald Trump de Estados Unidos. Eso es lo que quiero: algo más de trabajo extra", declaró.

Ahora, el mandatario estadounidense, rodeado de apoyo, confía en ejercer la suficiente presión para Hamás para que definitivamente, también se dobleguen a su plan.