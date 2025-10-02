El artista puertorriqueño ya ha suspendido su gira en Estados Unidos por miedo a redadas en sus conciertos

La Casa Blanca asegura que no habrá espacios seguros para quienes estén en el país de manera irregular

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este miércoles que desplegará agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante el próximo espectáculo de la Super Bowl, en febrero de 2026, que estará encabezado por el cantante puertorriqueño Bad Bunny, quien previamente canceló su gira en el país ante el temor de posibles redadas migratorias en sus actuaciones.

Así lo ha confirmado el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Corey Lewandowski, en una entrevista radiofónica en la que afirmó que "no hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio a quienes se encuentran en este país ilegalmente".

Advertencia de la Casa Blanca

"Ni en el Super Bowl ni en ningún otro lugar. Los encontraremos y los deportaremos", añadió Lewandowski al ser preguntado por la presencia de efectivos migratorios durante la actuación del puertorriqueño, prevista para el 8 de febrero de 2026 en el Levi' Stadium de Santa Clara, en California.

Revuelo tras el anuncio

Las palabras del asesor llegan apenas tres días después de hacerse oficial la elección de Bad Bunny como protagonista del show, generando una gran polémica, ya que el artista decidió suspender su gira en Estados Unidos por la preocupación de que agentes del ICE puedan actuar contra su público, mayoritariamente latino.

El asesor del presidente Donald Trump calificó además la designación de Bad Bunny como "una vergüenza", asegurando que el cantante "parece odiar" al país.