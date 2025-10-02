La colisión se produjo en el aeropuerto de LaGuardia entre dos aeronaves de Delta Air Lines

Una azafata resultó herida y una persona fue trasladada al hospital, aunque no hubo daños graves

Dos aviones de la compañía Delta Air Lines protagonizaron en la noche del miércoles una colisión "a escasa velocidad" en una de las pistas de despegue del aeropuerto de LaGuardia, en Nueva York, cuando una de las alas de un aparato impactó contra la cabina de otro. Las causas del incidente todavía no han sido aclaradas.

La aerolínea detalló que ambos aviones, operados por Endeavor Air, se vieron implicados en "una colisión a escasa velocidad". En concreto, un vuelo con destino a Virginia golpeó con su ala a otro que acababa de aterrizar procedente de Carolina del Norte.

Una azafata herida y un pasajero hospitalizado

El piloto del vuelo hacia Virginia indicó que una de las auxiliares de vuelo sufrió una lesión en la rodilla a raíz del impacto, según informó la cadena estadounidense CNN. Además, la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey confirmó que una persona fue trasladada a un hospital, sin ofrecer más información.

Delta afirmó en un comunicado que "trabajará con todas las autoridades competentes para revisar lo ocurrido, ya que la seguridad de los clientes y el personal está por encima de todo lo demás". "Pedimos disculpas a nuestros clientes por la expericneia", añadió la aerolínea.

Pasajeros reubicados

La compañía precisó que el vuelo llegado desde Charlotte transportaba a 57 pasajeros, mientras que el que se dirigía a Roanoke llevaba a 28, con cuatro tripulantes en cada uno. Todos fueron trasladados en autobuses a la terminal y se les ofreció alojamiento en hoteles.