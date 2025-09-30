Desde la compañía aérea confirman a Informativos Telecinco que “la tripulación solicitó ayuda policial"

Multan a un pasajero en un avión de Ryanair por agredir a un miembro de la tripulación en un vuelo de Ibiza a Alicante

AlicanteUn incidente entre un grupo de pasajeros que volaban de Londres Luton a Alicante obligó al capitán de la aeronave de Ryanair a realizar un aterrizaje de emergencia en Toulouse el pasado viernes.

El pequeño grupo conflictivo de pasajeros, británicos que realizaban una despedida de soltero, comenzó con la celebración antes de llegar a su destino y ya desde el inicio del viaje su comportamiento se fue tornando molesto para el resto de los viajeros.

En pleno vuelo y con una elevada cantidad de alcohol en sangre, el grupo conflictivo se excedió, pasando de ser una molestia a causar gran desorden dentro de la aeronave con peleas y agresiones verbales.

Fue tal el ambiente y la situación que estaban provocando este grupo que el comandante del avión decidió realizar un aterrizaje de emergencia en mitad de camino para que interviniese la policía.

"Desembarcó a estos pasajeros"

Desde la compañía aérea confirman a Informativos Telecinco que “la tripulación solicitó ayuda policial, que se reunió con el avión al aterrizar en el aeropuerto de Toulouse y desembarcó a estos pasajeros antes de que el vuelo continuara hacia Alicante”.

El momento en el que los agentes franceses accedieron al avión para sacar al grupo que estaba realizando los altercados fue grabado por los pasajeros que celebraban la actuación policial.

Se resistían a ser evacuados

En el vídeo difundido en redes sociales se puede ver a los pasajeros conflictivos como se resisten a ser evacuados del avión, creando una situación tensa que finalmente se resolvió sin mayores incidentes.

“Ryanair aplica una política de tolerancia cero con las conductas indebidas de los pasajeros y seguirá tomando medidas decisivas para combatir el comportamiento indisciplinado de los pasajeros, garantizando que todos los pasajeros y la tripulación viajen en un entorno respetuoso y sin estrés, sin interrupciones innecesarias. Ahora es un asunto que compete a la policía local", zanjan desde la compañía dublinesa.