Un perro se escapó de su transportín en un vuelo desde Gran Canaria a Granada, provocando que el avión regresara

Un avión de la compañía Binter que despegó este martes de Gran Canaria con destino Granada tuvo que regresar y aterrizar de nuevo en el aeropuerto de la isla debido a una incidencia poco común: un perro que viajaba en la bodega se escapó de su transportín y provocó que el vuelo registrara un retraso de unas dos horas.

El vuelo IBB5732 despegó a las 08:55 horas desde Gran Canaria y, unos 25 minutos después, tuvo que dar la vuelta. El avión tuvo que despegar dos veces desde el mismo aeropuerto, como señalan fuentes de controladores aéreos en redes sociales.

El avión llegó a Granada sobre las 14:10 horas, cuando tenía que haber aterrizado en la ciudad andaluza sobre las 12:00 horas. El segundo despege se realizó alrededor de las 11:00 horas.

La incidencia se resolvió sin mayores problemas y el vuelo completó el viaje con todas las garantías. Algunos usuarios en redes sociales hacen mención a los miedos que pueden sufrir los animales en espacios como las bodegas, debido especialmente al ruido, en lugar de viajar en cabina.