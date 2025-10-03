La Comisión Europea revisará su marco de seguridad energética tras el apagón del 28 de abril en España y Portugal

El informe preliminar de Entso-E lo califica como el más grave en dos décadas pero evita señalar culpables

El comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen, ha recalcado que la primera evaluación del grupo de expertos sobre el apagón del pasado 28 de abril en España y Portugal confirma que se trató de un evento "sin precedentes" y "único", que "pone de relieve que el sistema energético de Europa enfrenta nuevos desafíos". Al mismo tiempo, ha anunciado que la Comisión Europea trabaja ya en una revisión del marco de seguridad energética de la UE "para garantizar que los sistemas estén preparados para el futuro".

Un apagón sin precedentes en 20 años

Jorgensen valoró, tras la publicación este jueves del informe de la Red Europea de Operadores de Sistemas de Transmisión de Electricidad (Entso-E) sobre el 'blackout' en la Península, que es necesario "aprender de esto juntos y actuar con decisión para prevenir que se repitan incidentes de este tipo".

"Nuestro estilo de vida y nuestra prosperidad económica dependen de un sistema energético que no solo sea más limpio y eficiente, sino también seguro, fiable y resistente", apuntó el comisario de Energía.

Informe preliminar y causas pendientes

La investigación europea sobre el apagón lo ha catalogado como "el más grave en Europa en los últimos 20 años", y el primero provocado por "sobretensiones en cascada". Sin embargo, el documento evita señalar responsabilidades directas.

Un informe final en 2026

Tras cinco meses de recopilación de datos por parte de gobiernos y empresas implicadas, Entso-E ha publicado un informe "factual", con el objetivo de ofrecer "una explicación técnica y objetiva de lo sucedido".

No obstante, este no será el análisis definitivo, ya que el organismo prevé publicar en el primer trimestre de 2026 un informe final con las causas raíz y recomendaciones para reforzar la seguridad del sistema eléctrico europeo.