Macron pide a Lecornu que lleve a cabo negociaciones antes del miércoles por la noche

Emmanuel Macron ha dado un plazo de 48 horas al hasta ahora primer ministro Sebástian Lecornu

Dimite Sébastien Lecornu, primer ministro de Francia, un día después de formar su gobierno

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha dado un plazo de 48 horas al hasta ahora primer ministro Sebástian Lecornu para que lleve a cabo negociaciones con el resto de fuerzas políticas francesas de cara a conseguir un gobierno estable en el país.

"Macron ha encomendado a Lecornu, primer ministro dimitido encargado de asuntos de actualidad, la responsabilidad de llevar a cabo, antes del miércoles por la noche, negociaciones definitivas para definir una plataforma de acción y estabilidad para el país", han informado fuentes del Elíseo.

Por su parte, Lecornu ha indicado que ha aceptado la petición de Macron: "El miércoles por la noche le diré al jefe de Estado si esto es posible o no, para que pueda sacar todas las conclusiones necesarias".

Lecornu ha anunciado esta mañana su dimisión, menos de un día después de desvelar su equipo. El líder de Los Republicanos y ministro del Interior en funciones del Gobierno de Francia, Bruno Retailleau, le ha acusado de "ocultarle" que entre los miembros del nuevo Ejecutivo figuraba Bruno Le Maire, responsable de la cartera de Economía entre 2017 y 2024.

Le Maire, que estaba llamado a ser el nuevo responsable de Defensa, ha asegurado en la red social X que ya ha hablado con Macron para pedirle su salida inmediata del Gobierno y que el presidente ha aceptado, lo que implicaría que Lecornu ampliase temporalmente sus competencias.