Emmanuel Macron ha aceptado la dimisión lo que abre las puertas a diferentes escenarios, incluida la convocatoria de elecciones anticipadas

Macron elige a Sébastien Lecornu como nuevo primer ministro de Francia: las dudas en la economía francesa

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, presentó este lunes la dimisión de su Gobierno al presidente, Emmanuel Macron, pocas horas después del anuncio de su gabinete, en un nuevo giro inédito de la crisis política que vive el país.

En un breve comunicado, el Elíseo indicó que Macron aceptó la dimisión que le presentó Lecornu, lo que abre las puertas a diferentes escenarios, incluida la convocatoria de elecciones anticipadas.

Un mes para formar su gobierno

Los ministros en funciones han anulado las agendas que tenían este lunes, algunos de ellos fuera de París, como el titular de Justicia, Gérald Darmanin, en espera de que se conozca qué consecuencias tendrá la nueva situación.

Todo esto se produjo apenas 13 horas después de que el presidente de la República hubiera nombrado a última hora del domingo la composición de un Gobierno en el que Lecornu llevaba trabajando desde su propio nombramiento el 9 de septiembre, tras la caída de su predecesor como primer ministro, François Bayrou, un día antes en una moción de confianza a la que quiso someterse.

Detrás de esta dimisión sorpresa de Lecornu está la posición de uno de sus componentes, el partido conservador Los Republicanos, cuyo líder, Bruno Retailleau, señaló anoche su descontento por esa composición del gabinete, en el que aspiraban a tener mayor presencia, y convocó esta mañana una reunión de su formación para decidir si abandonaban el Gobierno.

Esa amenaza de abandono del Ejecutivo, si se hubiera cumplido hacía en la práctica imposible su continuidad, teniendo en cuenta que no contaba, ni de lejos, con una mayoría parlamentaria.

Desde la oposición, el primero en reaccionar ha sido el presidente de la Agrupación Nacional, Jordan Bardella, que instó a Macron a disolver la Asamblea Nacional tras la dimisión de Lecornu.

«No se puede restablecer la estabilidad sin el regreso a las urnas y sin la disolución de la Asamblea Nacional», declaró Bardella a su llegada a la sede del partido que lidera Marine Le Pen.

«La cuenta regresiva ha comenzado. Macron debe irse», ha declarado en redes sociales Mathilde Panot jefa del grupo en la Asamblea Nacional del partido de extrema izquierda La Francia Insumisa, tras constatar la derrota de «tres primeros ministros en menos de un año» al frente del gobierno.

La oposición francesa ya había sentenciado a Lecornu por su continuismo

Horas antes, la oposición francesa había criticado duramente el anuncio de los primeros nombres del Gobierno del primer ministro, Sébastien Lecornu, formado en su mayoría por ministros ya presentes en el Ejecutivo de su malogrado predecesor, el centrista François Bayrou, y auguraron su caída.

«Pierden las elecciones, pero gobiernan. No tienen mayoría, pero se niegan a llegar a acuerdos. Son derrocados, pero permanecen en sus puestos. ¿A qué juegan los macronistas? Su obstinación sumerge cada día un poco más al país en el caos», señaló en X el Boris Vallaud, presidente del bloque socialista en la Asamblea Nacional.

La reacción socialista augura un futuro complicado para la continuidad de Lecornu, ya que el primer ministro ha estado intentando sin éxito tender puentes con esa formación a fin de ensanchar sus apoyos parlamentarios, ya que actualmente no cuenta con los números necesarios para sobrevivir a potenciales mociones de censura.

Igual de duras con el anuncio del nuevo gabinete, compuesto por nombres del centro y la derecha, fueron otras formaciones de izquierdas, que vaticinan la caída de Lecornu.

«El Gobierno de Lecornu es un desfile de fantasmas (…) Esto no va a durar. ¿Y todo esto para qué? Solo para engordar a la oligarquía parásita del país. La cuenta atrás para expulsarlos a todos ha comenzado», sostuvo también en X Jean-Luc Mélenchon, fundador de la izquierdista La Francia Insumisa.

Desde la extrema derecha las reacciones no fueron menos benévolas, como la de la ultraderechista Marine Le Pen, que criticó un «la elección de un gobierno idéntico» y la tachó de «patética».

Incluso en el seno del propio gobierno hubo críticas de la mano del conservador Bruno Retailleau, que es el líder del partido conservador Los Republicanos (LR) y que este domingo fue confirmado para mantenerse al frente de la cartera de Interior.

«La composición del Gobierno no refleja la ruptura prometida. Ante la situación política creada por este anuncio, convoco mañana por la mañana al comité estratégico de Los Republicanos», señaló Retailleau también en X.