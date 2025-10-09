El acuerdo entre Israel y Hamás para el fin de la guerra en Gaza, en directo | Pactan la liberación de los rehenes y el repliegue israelí
Israel y Hamás alcanzan un acuerdo para la implementación de la primera fase del plan para Gaza propuesto por Donald Trump
Donald Trump ha asegurado, tras hacer el anuncio del acuerdo, que "todas las partes recibirán un trato justo"
Israel y Hamás dan el primer paso para el fin de la guerra en Gaza. El primero en comunicarlo ha sido el presidente de EEUU, Donald Trump, a través de su red Truth Social. En un post, anunciaba la ratificación de su plan de paz por ambas partes, la pronta liberación de los rehenes y la retirada del ejército israelí.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha afirmado que "es un gran día para Israel" y ha anunciado que el acuerdo es "un éxito diplomático y una victoria nacional y moral para el Estado de Israel", asegurando la liberación de "todos" los rehenes que permanecen en la Franja de Gaza.
Por su parte, Hamás también ha confirmado "un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza, retirar la ocupación, permitir la entrada de ayuda humanitaria e intercambiar prisioneros" en el marco de unas negociaciones entre las distintas facciones palestinas en Sharm el Sheij que ha destacado como "responsables y serias".
Dos años de guerra que se cobran 68.000 vidas en la Franja
Los ataques perpetrados por Hamás en territorio israelí el 7 de octubre de 2023, que dieron pie a la guerra, provocaron 1200 muertos y la toma de 250 rehenes. La respuesta israelí se ha cobrado ya 68.000 vidas en la Franja de Gaza, la mayoría, 90%, civiles.
La entrada de ayuda humanitaria en Gaza, parte del plan de Paz
Más de 54.600 niños menores de cinco años necesitan atención médica urgente por desnutrición severa en la Franja de Gaza, debido a la falta de alimento, agua o medicamentos. De ellos más de 12.800 están en estado “muy grave”.El acuerdo de paz anunciado por Trump, Netanyahu y Hamás prevé la entrada ya de ayuda humanitaria.
Los rehenes, en manos de Hamás, serán liberados el lunes
Según el principio de acuerdo de paz, que debe firmarse y así formalizarse en Egipto este mismo jueves, los rehenes en manos de los terroristas deberán liberarse en el plazo de 72 horas, el lunes.
Donald Trump dice que prontó viajará a Oriente Próximo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado poco minutos antes de confirmar él mismo el acuerdo de paz para Gaza, que planea viajar inmediatamente a Oriente Próximo.
Israel y Hamás, agradecidos a Donald Trump
Tanto Israel como Hamás han agradecido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su implicación para alcanzar el plan de paz. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha invitado a Trump a hablar en el Parlamento.
Hamás, por su parte, también se ha mostrado agradecido y ha reconocido que sabe que Trump quiere una paz duradera y la retirada de las tropas israelíes de la Franja.
Qué incluye el acuerdo de paz de Trump para Gaza
Los principales puntos del acuerdo de paz para Gaza son:
- La retirada de las tropas de Israel de la Franja
- La vuelta de los rehenes israelíes en manos de Hamás vivos y muertos
- La liberación de presos palestinos en manos de Israel
Benjamín Netanyahu: "Con la ayuda de Dios traeremos todos los rehenes a casa"
El primer ministro, Benjamín Netanyahu, ha garantizado que tras anunciar la firma del plan de paz que, con la ayuda de Dios traeremos todos los rehenes a casa.
Donald Trump anuncia el acuerdo entre Israel y Hamás para el fin de la guerra en Gaza
Donald Trump ha anunciado el acuerdo entre el Gobierno de Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para la implementación de la primera fase del plan para el futuro de la Franja de Gaza propuesto por él mismo.
Así lo ha anunciado el inquilino de la Casa Blanca en su red Truth Social, donde ha defendido que "todas las partes recibirán un trato justo" y ha asegurado que la firma de esta etapa inicial del denominado plan de paz supondrá que "todos los rehenes serán liberados muy pronto y que Israel retirará sus tropas hasta una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y eterna".
"Este es un gran día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y Estados Unidos", ha celebrado en un mensaje en el que ha agradecido a los mediadores, Qatar y Egipto, así como a las autoridades de Turquía, que han participado en las conversaciones de este miércoles, por su trabajo "para hacer realidad este acontecimiento histórico y sin precedentes".