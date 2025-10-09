Dos años de guerra que se cobran 68.000 vidas en la Franja

Esperanza Buitrago 09 OCT 2025 - 06:49h.

Israel y Hamás alcanzan un acuerdo para la implementación de la primera fase del plan para Gaza propuesto por Donald Trump

Donald Trump ha asegurado, tras hacer el anuncio del acuerdo, que "todas las partes recibirán un trato justo"

Israel y Hamás dan el primer paso para el fin de la guerra en Gaza. El primero en comunicarlo ha sido el presidente de EEUU, Donald Trump, a través de su red Truth Social. En un post, anunciaba la ratificación de su plan de paz por ambas partes, la pronta liberación de los rehenes y la retirada del ejército israelí.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha afirmado que "es un gran día para Israel" y ha anunciado que el acuerdo es "un éxito diplomático y una victoria nacional y moral para el Estado de Israel", asegurando la liberación de "todos" los rehenes que permanecen en la Franja de Gaza.

Por su parte, Hamás también ha confirmado "un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza, retirar la ocupación, permitir la entrada de ayuda humanitaria e intercambiar prisioneros" en el marco de unas negociaciones entre las distintas facciones palestinas en Sharm el Sheij que ha destacado como "responsables y serias".