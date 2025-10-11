Un tiroteo en un partido de fútbol entre institutos ha dejado cuatro muertos y 12 heridos en Misisipi, EEUU

El partido se estaba disputando entre institutos de fútbol americano de la localidad de Leland, en Misisipi

MisisipiAl menos cuatro personas han muerto y 12 han resultado heridas en un tiroteo ocurrido este sábado de madrugada en el estado norteamericano de Misisipi al término de un partido entre institutos de fútbol americano de la localidad de Leland.

El alcalde de la ciudad, John Lee, ha confirmado el balance provisional de víctimas a la cadena CBS. Ningún sospechoso se encuentra todavía bajo custodia.

El partido se disputaba entre dos clubes de fútbol de dos institutos

El incidente ha tenido lugar en la calle principal de esta pequeña localidad de unos 4.000 habitantes al término del encuentro que enfrentaba al equipo del instituto local contra el instituto de la localidad de Charleston.

Desde el medio estadounidense 'BBC' se ha recalcado que la localidad donde se ha producido el tiroteo ha estado más ocupada de lo habitual "debido a que la escuela secundaria local tenía previsto jugar un partido de fútbol para celebrar el regreso a casa, una tradición anual en Estados Unidos, generalmente en otoño, cuando los exalumnos son bienvenidos nuevamente para celebrar el espíritu escolar y la comunidad".