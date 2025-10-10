Carlos Plá 10 OCT 2025 - 10:41h.

El dueño del bar salió del local y un hombre se acercó a él y, sin mediar palabra, le disparó en las piernas

Matan a un mosso a tiros en el barrio de Cappont de Lleida: su suegro, el autor del crimen

ValenciaLa Guardia Civil ha detenido, en el marco de la operación Bambú 9, a cinco personas implicadas en el tiroteo al dueño de un restaurante en Alfafar el pasado mes de abril.

Los hechos sucedieron por el pasado día 18 de abril, cuando el dueño de un restaurante de Alfafar salió del local. Sin mediar palabra, un hombre se acercó a él y le disparó varias veces en las piernas. Después, huyó a través de la población hasta desaparecer.

Los agentes encargados lograron recuperar, en una papelera, el arma supuestamente empleada en el hecho y consiguieron localizar imágenes de cámaras de video-vigilancia en que se veía al autor en su huida.

A lo largo de la investigación se puede comprobar que al parecer el autor intelectual del crimen sería una persona con la que la víctima había tenido unas rencillas personales en el pasado. Al parecer, el crimen había sido encargado a la persona que efectivamente había acudido a Alfafar desde Madrid para dispararle.

Mientras se desarrollaba la investigación, los guardias civiles pudieron vincular las actividades de un grupo de personas con varios delitos violentos en Valencia y Leganés. También en el transcurso de la operación tuvieron lugar unos altercados en un local de Parla, donde resultaron lesionadas varias personas con armas blancas y se esgrimieron armas de fuego.

Detenidos en Madrid y Valencia

Finalmente, se explotó la operación, en la que los agentes se trasladaron a Madrid, donde se detuvo a varias personas. Posteriormente se trasladaron a su domicilio, donde realizó un registro tras el cual fueron detenidas otras dos personas. En ese registro se encontró también un arma de fuego corta modificada y varios cartuchos que fueron remitidos a la autoridad judicial. Al mismo tiempo que se efectuaba este registro en Madrid, en Valencia fue detenida una persona por tener también implicación en estos hechos.

En total, fueron detenidos cuatro hombres y una mujer, de entre 20 y 37 años y nacionalidad china. Se les imputa los delitos de homicidio (en grado de tentativa), lesiones, tenencia ilícita de armas de fuego, quebrantamiento de condena y amenazas. Dos de los detenidos han ingresado en prisión por estos hechos.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Equipo de Policía Judicial de Alfafar. Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Catarroja.