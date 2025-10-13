Claudia Barraso 13 OCT 2025 - 20:17h.

El expresidente Nicolas Sarkozy entrará en prisión el próximo 21 de octubre en la cárcel de La Santé, París: podría ingresar en un módulo de personas vulnerables

La Justicia francesa condena a Nicolas Sarkozy a cinco años de cárcel por la financiación libia de su campaña

El expresidente francés Nicolas Sarkozy entrará en prisión el próximo 21 de octubre en la cárcel de La Santé para cumplir la condena que dictó en septiembre la justicia francesa por un delito de asociación de malhechores en la causa que examinaba los fondos recibidos en la campaña electoral de 2007 en manos del régimen de Muamar Gadafi.

Aunque por el momento la sentencia no es firme, está condenado a cinco años de prisión. Hasta ahora, sus abogados ya han solicitado su puesta en libertad el mismo día que entraría a prisión. El pasado 2 de octubre, el expresidente publicó un comunicado en la red social ‘X’ donde hablaba sobre la sentencia. “Desde el pasado 25 de septiembre, día en que me sentenciaron a cinco años de prisión, he recibido miles y miles de testimonios. Me han conmovido muchísimo. Mi familia está devastada. Para mí todo ese cariño y amor, me da una fuerza indominable”.

“Quería agradecerles a cada uno de ustedes por todo ese esfuerzo, por esta muestra de atención, por esa solidaridad que muchos han querido mostrarme. Claro que es una prueba y no les ocultaré lo difícil que es esta prueba para mi familia y para mí. Pero al mismo tiempo que les agradezco, quiero que cada uno de ustedes entiendan que no voy a ceder, que vamos a vencer porque la verdad y la inocencia deben triunfar. Gracias una vez más por todo lo que han hecho por mi. Los llevo conmigo. Superaré esta prueba. Pero sepan que nunca defraudaré a Francia ni al pueblo francés”.

Podría ingresar en un módulo de personas vulnerables

Los hechos de los que se le acusa se remontan a un acuerdo suscrito en el año 2005, del que se benefició de la entrega de 50 millones de euros procedentes de Libia. Teniendo en cuenta todos los cargos que se le imputaban, la Fiscalía había pedido siete años de cárcel, cinco de inhabilitación y 300.000 euros de multa para el expresidente, al que consideraban el cerebro de una trama que también ha llevado al banquillo a los exministros Éric Woerth, Brice Hortefeux y Claude Guéant.

A diferencia de otras dos personas que también han sido condenadas a prisión, Alexandre Djouhri y Wahib Nacer, Sarkozy ha respondido siempre a las citaciones judiciales. Además, le conceden tiempo antes de su encarcelamiento para resolver todos los trámites profesionales que necesite. El medio francés ha explicado que podría ser encarcelado en una sección para personas vulnerables. En Francia, solo dos centros de prisión preventiva cuentan con un módulo de este tipo: La Santé, en París y Fleury-Mérogis en Essone.

La defensa del expresidente ya ha adelantado que tratará de que salga lo antes posible, solicitando la libertad condicional. Entonces, el Tribunal de Apelación tendrá un máximo de dos meses para resolver. En caso de que denegasen la solicitud, podrían volver a presentar otras nuevas. Por el momento, los siete acusados del juicio ya han apelado, por lo que en los próximos meses se celebrará un nuevo juicio ante el Tribunal.