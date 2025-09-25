Carla Bruni, tras tirar el micrófono del medio que desveló casos de corrupción de Sarkozy: "El amor es la respuesta"

Mediapart sacó a la luz el primer documento que apuntaba a la financiación de la campaña de Sarkozy con dinero del régimen de Muamar Gadafi.

La esposa del ex presidente francés Nicolas Sarkozy, la modelo y cantante Carla Bruni, arrancó este jueves el capuchón del micrófono de Mediapart, el medio que sacó a la luz la posible financiación libia de la campaña de su marido de 2007, y lo arrojó al suelo con desprecio.

Carla Bruni ha quedado salpicada en el caso de su marido. La ex primera dama fue imputada por supuestamente haber participado en maniobras destinadas a silenciar el testimonio de Takieddine, lo que añade un nuevo frente judicial a la familia del exmandatario.

La escena tuvo lugar al final de la intervención ante los medios de Sarkozy, a la salida del tribunal donde escuchó la sentencia que le condena a cinco años de cárcel, lo que le deja al borde de ingresar en prisión. Los hechos se remontan a un acuerdo suscrito en el año 2005, en virtud del cual la campaña de Sarkozy se benefició de la entrega de 50 millones de euros procedentes de Libia.

No es el único frente judicial abierto contra Sarkozy, sobre quien ya pesa una condena en firme por corrupción y tráfico de influencias que le obliga a llevar una pulsera electrónica para evitar entrar en la cárcel.

Fue ese medio digital el que sacó a la luz el primer documento que apuntaba a la financiación de la campaña de Sarkozy con dinero del régimen de Muamar Gadafi.

En su declaración, Sarkozy ya apuntaba a Mediapart: "Incluso el tribunal ha considerado solemnemente que el documento Mediapart que estaba en el origen de este proceso era una falsificación".

El ex presidente francés entre 2007 y 2012, de 70 años, anunció que recurrirá la condena, aunque eso no suspende su aplicación, que se hará efectiva en los próximos días.

"Asumiré mis responsabilidades, acudiré a la convocatoria de la justicia y si quieren que duerma en la cárcel, dormiré en la cárcel. Pero con la cabeza bien alta. Soy inocente, esta injusticia es un escándalo", ha señalado el político tras conocer la sentencia. El tribunal francés dispone de un mes para notificar al ex presidente su fecha de ingreso en prisión.

Carla Bruni estaba a su lado en el momento de la comparecencia ante los medios y seguía con un rostro sonriente sus palabras, antes de hacer ese gesto con el micrófono de Mediapart, que rápidamente se volvió viral en las redes.

Posteriormente, Bruni ha colgado un mensaje en su cuenta de Instagram en la que, junto a una foto de ella y su esposo abandonando el tribunal escribe: "El amor es la respuesta".