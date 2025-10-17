La mujer, que llevaba auriculares, no advirtió la llegada del tranvía cuando intentaba cruzar las vías

Las cámaras de seguridad captaron el momento en el que el agente la aparta justo antes del impacto

Compartir







Una pasajera distraída que llevaba puestos unos auriculares y trataba de cruzar la plataforma del tranvía en Turquía fue salvada en el último momento por un guardia de seguridad.

Las imágenes, difundidas por la Secretaría de Transporte del Municipio de Kayseri, muestran cómo el trabajador se encontraba revisando las líneas amarillas de seguridad en la estación de Cumhuriyet Square cuando detectó el peligro. Al observar que una mujer caminaba directamente hacia las vías sin percatarse del tranvía que se acercaba, reaccionó de inmediato.

PUEDE INTERESARTE Muere una joven al ser atropellada por un tranvía en Santa Cruz de Tenerife

Reacción rápida que evitó una tragedia

El guardia extendió el brazo y tiró de la pasajera hacia atrás, apartándola justo a tiempo y evitando que fuera arrollada. En las grabaciones se ve también a la mujer, visiblemente conmocionada, agradeciendo al agente y estrechándole la mano por su rápida intervención.

Reconocimiento oficial

La Secretaría de Transporte emitió un comunicado en el que agradeció públicamente la actuación del empleado: “Un momento de distracción podría haberse convertido en un gran disgusto. Esta mañana, una pasajera en nuestra línea ferroviaria, que no pudo percatarse de su entorno porque llevaba auriculares, escapó por poco de un posible accidente al intentar cruzar la calle, gracias a la vigilancia de nuestro guardia de seguridad.”

El vídeo, compartido en redes sociales por las autoridades locales, acumula miles de reproducciones y mensajes de reconocimiento hacia el trabajador por su gesto heroico.