Muere una joven al ser atropellada por un tranvía en Santa Cruz de Tenerife

30 SEP 2025 - 17:39h.

Los hechos han sucedido poco antes de las 10:15 horas de la mañana y ha provocado retrasos en el transporte de la ciudad

Una mujer de 22 años ha muerto en la mañana de este martes al ser atropellada por el tranvía en la Avenida Islas Canarias, en Santa Cruz de Tenerife, concretamente en la rotonda de 29 de Mayo a la altura de la parada de Cruz del Señor.

Los hechos han sucedido poco antes de las 10.15 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta informando del atropello de una persona por parte del tranvía y había quedado atrapada.

El personal de las ambulancias del SUC desplazado al lugar sólo pudo confirmar el fallecimiento de la afectada al presentar lesiones incompatibles con la vida .A partir de ese momento se activó el protocolo habitual en este tipo de siniestro con resultado de muerte y se ha ido retomando la normalidad en la zona.

Bomberos de Tenerife intervinieron en el lugar para liberar el cuerpo de la afectada mientras que la Policía Local instruyó las diligencias correspondientes y ha abierto una investigación para esclarecer las causas del atropello. A raíz del accidente, el tranvía ha circulado con retraso, tal y como se ha informado en el perfil de X del transporte.

Para facilitar el paso del servicio de guaguas de Titsa y del resto de lo usuarios de las vías públicas se adoptaron diversos desvíos de la circulación. El servicio de transporte de Metropolitano de Tenerife permanece suspendido momentáneamente, ha informado el Ayuntamiento de Santa Cruz.