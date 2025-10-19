Ronen Tommy Engel, que tenía 54 años al momento de su muerte, fue secuestrado en su casa, en el kibutz Nir Oz

Miles de manifestantes toman las calles de Tel Aviv para exigir la entrega de los cadáveres de rehenes que siguen en Gaza

Las autoridades israelíes han confirmado a primera hora del domingo la identidad de uno de los dos cuerpos que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) les entregó la víspera: se trata de Ronen Tommy Engel, "asesinado por terroristas de Hamás el 7 de octubre de 2023, cuando salió a proteger a su familia, y su cuerpo fue secuestrado y llevado a la Franja de Gaza", han informado las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en un comunicado. Un día antes, entregaron los restos mortales del rehén israelí Elihayu Margalit, de 75 años.

De acuerdo con la información ofrecida por las FDI, Ronen, que tenía 54 años al momento de su muerte, fue secuestrado en su casa, en el kibutz Nir Oz, donde vivía junto a su esposa, tres hijos y un hermano. Su esposa, Karina, y sus dos hijas, Mika y Yuval, también fueron secuestradas y devueltas en el marco del operativo 'Puertas del Cielo' en noviembre de 2023.

El proceso de identificación ha sido llevado a cabo de forma conjunta por el Centro Nacional de Medicina Forense, la Policía de Israel y el Rabinato Militar, según han explicado las FDI al tiempo que han insistido en que "Hamás debe cumplir su parte del acuerdo y hacer todos los esfuerzos necesarios para devolver a los rehenes fallecidos a sus familias y darles un entierro apropiado".

Hamás ha entregado 28 rehenes fallecidos

Contando con Ronen, Hamás ha entregado ya los restos de once de los 28 rehenes fallecidos, por lo que de confirmarse la identidad de el segundo de los dos cuerpos entregados este sábado, todavía quedarían los cuerpos de 15 rehenes en la Franja de Gaza.

El Ejército israelí desató una cruenta ofensiva contra Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023 que ha dejado hasta la fecha más de 68.000 muertos y 170.000 heridos, tal y como han denunciado las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, si bien se teme que la cifra sea mayor, ya que siguen hallándose cadáveres en las zonas de las que las tropas israelíes se han replegado en los últimos días.