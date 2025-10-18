Miles de manifestantes toman las calles de Tel Aviv para exigir los cadáveres de rehenes de Gaza

"Nuestra lucha no termina hasta que el último rehén asesinado vuelva", dice Einav Zangauker, madre de un israelí liberado

Mueren once miembros de la misma familia, incluidos siete niños, en un ataque israelí en ciudad de Gaza pese al alto el fuego

Miles de manifestantes han salido este 18 de octubre a las calles de las principales ciudades israelíes para exigir la entrega de los cuerpos de los rehenes fallecidos que continúan en la Franja de Gaza, en la que supone la primera concentración posterior a la liberación de todos los rehenes vivos.

Un sábado más, el acto de Tel Aviv ha sido el más numeroso. En el mismo, una de las familiares más conocidas de los rehenes, Einav Zangauker, madre del rehén Matan Zangauker, liberado el pasado lunes, ha expresado su agradecimiento a los asistentes.

"Nuestra lucha no termina hasta que el último rehén asesinado vuelva a nosotros", ha afirmado, en referencia a los cuerpos de rehenes que aún estarían bajo control de Hamás en el enclave palestino, ha informado el diario 'The Times of Israel'.

Zangauker arremete contra Netanyahu

Einav Zangauker ha criticado de nuevo al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por los "fracasos que siguen hasta hoy" y les ha invitado a "irse a casa" y "afrontar la justicia", aludiendo a la comisión de investigación sobre los ataques del 7 de octubre de 2023.

"El Gobierno y su jefe, Benjamin Netanyahu, son los responsables de que fueran secuestrados niños de sus camas, en pijama, de que durante horas las familias tuvieran que esconderse en habitaciones de seguridad o entre cuerpos hasta que llegó la ayuda. La ayuda llegó tarde", ha denunciado.

También ha criticado que "son responsables de que haya habido soldados muertos luchando en lugares que habían sido supuestamente conquistados una y otra vez". A juicio de Zangauker, "la recuperación solo será completa cuando los responsables de la debacle se marchen a casa y afronten la justicia".